Tour de Boteco celebra 300 edições com passeio especial

Quem gosta de um bom boteco, petiscos saborosos e um ambiente descontraído tem um encontro marcado neste sábado (22/01). O Tour de Boteco, passeio que conquistou curitibanos e turistas, chega à sua 300ª edição, celebrando 10 anos de uma trajetória repleta de sabores e histórias.
Desde 2015, o tour já percorreu 30 roteiros diferentes, passando por 143 bares de Curitiba. Não é à toa que o passeio figura entre as 25 melhores experiências gastronômicas do mundo, segundo o prêmio Travellers Choice do TripAdvisor, e já reuniu mais de 3.500 pessoas ao longo desta década.
A edição comemorativa acontece no próximo sábado (24/01), das 17h15 às 22h, no roteiro Ganbei, região do Água Verde. Mas quem quiser participar desta data histórica precisa se apressar, pois restam apenas algumas vagas.
O passeio começa pelo Quitutto Gastropub, estabelecimento premiado nos Destaque Abrasel e Prêmio Bom Gourmet em 2025. Com ambiente espaçoso e área externa aconchegante, o local se destaca pelo cardápio variado, especialmente pelas carnes.
Na sequência, o grupo visita o tradicional Jabuti Bar, casa com mais de 20 anos de história que coleciona prêmios por sua famosa carne de onça e feijoada. No ano passado, o estabelecimento foi eleito o melhor bar de Curitiba pelo prêmio Destaque Abrasel.
Para encerrar a noite com chave de ouro, a última parada é no Bar do Açougueiro, que possui três unidades na capital paranaense. O diferencial da casa está no serviço de carnes em porções menores, como se fosse um churrasco caseiro, além do famoso canudinho de maionese e legumes braseados.
Por R$ 149,00, os participantes têm direito a petiscos variados nos três estabelecimentos e acompanhamento de guia de turismo credenciada. As bebidas são pagas à parte e as inscrições, com vagas limitadas, devem ser feitas antecipadamente pelo site tourdeboteco.com.
Mais que uma experiência gastronômica, o Tour de Boteco se transformou em um ponto de encontro para conhecer pessoas, fazer novos amigos e descobrir a rica cultura dos botecos curitibanos. Uma verdadeira celebração da nossa tradição gastronômica!
