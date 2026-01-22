Editora Telaranha celebra 4 anos com descontos progressivos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O universo dos livros tem uma nova celebração chegando na próxima semana. A Telaranha Edições, editora independente curitibana, comemora seu quarto aniversário com uma programação especial para os amantes da literatura, incluindo descontos progressivos em todo o catálogo e atividades culturais na livraria.

Entre os dias 26 e 31 de janeiro, os leitores poderão aproveitar uma promoção escalonada: na compra de um livro, o desconto será de 20%; dois livros, 30%; e para quem levar três ou mais títulos, o desconto chega a 50%. A promoção vale tanto na livraria física quanto no site da editora.

+ Leia mais Roberta Miranda é atração surpresa do fim de semana no Litoral

O ponto alto das comemorações acontece na próxima terça-feira (27/01), às 19h, com o bate-papo “Como inventar um livro?”. A atividade reunirá toda a equipe da Telaranha em uma conversa aberta ao público, compartilhando experiências sobre os bastidores da produção editorial.

“Essa é uma oportunidade para quem tem curiosidade sobre o trabalho no mundo dos livros e nas várias etapas de uma publicação”, afirma a co-fundadora da Telaranha, Bárbara Tanaka.

Para os curiosos sobre o processo de criação, a livraria também montará uma exposição de “bonecos” – as versões de teste dos livros, impressas antes da finalização para ajustes de texto, diagramação, coloração e imagens. A mostra, disponível durante toda a semana de aniversário, permitirá ao público conhecer os bastidores da produção editorial através de arquivos acumulados nos quatro anos da editora.

Um catálogo em crescimento

Fundada em 2022 por Bárbara Tanaka e Guilherme Conde Moura Pereira, a Telaranha Edições já construiu um catálogo significativo de 30 títulos, com foco em literatura, artes visuais e ciências humanas. A linha editorial da casa privilegia o resgate de memória e a invenção, como nos livros “Espáduas” (2023) e “Táxis experimentais” (2025), de Rollo de Resende; “João” (2024), de Ronie Rodrigues; e “Eu, de um acidente ou de amor” (2025), de Loïc Demey.

O primeiro título publicado pela editora, “Instruções para morder a palavra pássaro” (2022), de Assionara Souza, conquistou reconhecimento imediato ao ser selecionado nas listas de melhores livros de 2022 da Folha de S. Paulo, do Suplemento Pernambuco e da Quatro Cinco Um.

Ao longo desses quatro anos, a equipe da Telaranha cresceu e hoje conta com o coordenador de comunicação Hiago Rizzi, a designer Manoela Haas, a assistente comercial Sophia Martinez e a editora assistente Juliana Sehn – todos estarão presentes no bate-papo da próxima terça-feira.

Em 2024, a editora alcançou outro marco importante ao ter o livro “Ninguém morreu naquele outono”, da escritora recifense Manoella Valadares, entre os finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Escritor Estreante – Poesia.

O ano de 2025 também marcou o lançamento da coleção de ensaios “Galáxias de Bolso”, inaugurada com “Brasil-sintoma”, de Eduardo Sterzi. A série promete trazer textos de nomes importantes da literatura, das artes e da crítica brasileira e internacional, incluindo futuros lançamentos de Flora Süssekind e dos argentinos César Aira e Florencia Garramuño.

Para fevereiro, a Telaranha já prepara seu primeiro lançamento do ano: “notas de outras an/danças”, de be rgb.

Serviço:

ANIVERSÁRIO 4 ANOS | TELARANHA EDIÇÕES

Desconto progressivo | Livros Telaranha Edições

1 livro — 20% de desconto

2 livros — 30% de desconto

3 livros ou mais — 50% de desconto

Quando: de 26 a 31 de janeiro

Onde: Livraria Telaranha e site (telaranha.com.br)

Exposição de bonecos

Quando: de 26 a 31 de janeiro

Onde: Livraria Telaranha

Roda de conversa | “Como inventar um livro?”, com a equipe Telaranha Edições

Quando: terça-feira, 27 de janeiro

Onde: Livraria Telaranha

Horário: 19h