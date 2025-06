Nova unidade do Quintal Brincante será a maior de Curitiba

Com três anos de sucesso no Boa Vista e pouco mais de seis meses no Ahú, o Quintal Brincante Gastronomia abre sua terceira unidade nessa quinta-feira (19), desta vez no bairro Boqueirão. Considerado um dos melhores restaurantes para ir com crianças, ele apresenta um mega espaço com 8 mil metros quadrados. Uma unidade repleta de atrações e diferenciais.

O local tem um Espaço Baby exclusivo para as crianças menores, com mini-tirolesa e ambiente reservado para os pequenos; possui muro de pintura, jardim sensorial, espaço com areia, balanço, campo de futebol, pneus de escalada e tirolesa de 50 m para os maiorzinhos. Também há local para apresentações infantis e oficinas.

A preocupação pedagógica do Quintal Boqueirão é constante: todas as Brincantes (como são conhecidas as monitoras) são pedagogas ou psicólogas formadas ou em formação.

A ideia de abrir um Quintal na região partiu do casal Fernando Hishida e Luana Stiegler, que depois de passarem anos em cargos de liderança no mercado financeiro, resolveram investir no projeto, pois já frequentavam as outras unidades do Quintal Gastronomia. “Nós decidimos educar nossa filha com uma conduta sem telas, com mais natureza, mais brincadeiras e diversão. Então o Quintal é perfeito nesse sentido”, afirma Luana.

No Boqueirão também há o projeto Quintal Terapia, onde profissionais trazem crianças neuroatípicas para socializarem e terem mais contato com a natureza. A unidade inclusive já firmou parceria com três clínicas.

O cardápio se mantém parecido com os outros restaurantes da rede: a la carte com a tradicional gastronomia regional, que vai de pratos com peixes, carnes e massas aos bolinhos de cabotiá com pernil e dadinhos de tapioca. Aos sábados tem também buffet de feijoada no almoço e aos domingos três opções de carne na chapa.

Mais sobre o Quintal Brincante Gastronomia

Os espaços dos restaurantes da rede fazem com que os pequenos realmente “gastem energia”, proporcionando um brincar livre, tudo isso com Brincantes treinadas e capacitadas no desenvolvimento infantil.

“Trazemos um espaço do brincar saudável, que foge da linha dos espaços kids tradicionais repetitivos com brinquedos de plástico”, salienta Diogo Cauneto, um dos idealizadores do Quintal.

Enquanto os filhos se divertem, os pais têm um ambiente aconchegante para fazerem uma refeição tranquila, com o melhor da gastronomia caseira e regional, além de uma vasta carta de drinks, vinhos e coquetéis com e sem álcool.

O Quintal Brincante Gastronomia Boqueirão fica na Rua Paulo Setúbal, 3014.

De terça a sábado, das 11h às 22h, e aos domingos das 11h às 18h.

Estacionamento conveniado (R$ 15,00 o período) no próprio local.