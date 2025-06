Sambabook de Beth Carvalho é atração desta quarta no Teatro Guaíra

Maior plataforma de conteúdo da história do samba, o Sambabook acaba de lançar a edição que homenageia Beth Carvalho. Realizado pela Musickeria, o Sambabook Beth Carvalho reúne um time de craques, em novas versões para sucessos da madrinha do samba. Acompanhados pela Banda da Madrinha, formada por músicos que acompanharam a cantora, artistas escalados para a gravação do projeto se revezam em apresentações do Sambabook Beth Carvalho ao vivo, que passará por várias capitais brasileiras, ao longo do ano.

Nesta quarta (18), véspera de feriado, o projeto desembarca em Curitiba em única apresentação no palco do Teatro Guaíra (Rua Conselheiro Laurindo, 175), às 21h15 com os convidados especiais: Lu Carvalho, Mosquito e Prettos, mostrando as versões que fizeram para “Camarão que dorme a onda leva”, “Não quero saber mais dela” e “Coisinha do pai”, entre outros clássicos do repertório da homenageada.

Criador do projeto e diretor artístico das cinco edições do Sambabook, Afonso Carvalho, que chegou a contar à cantora que ela seria a próxima homenageada, faz um balanço do projeto, até aqui.

+ Veja também: Feira em Curitiba reúne 100 expositores; facas chegam a custar R$ 30 mil

“O Sambabook é uma seleção de craques. Chegamos nesta sexta edição, dedicada a Beth Carvalho, já tendo passado por João Nogueira, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Jorge Aragão. Além dos homenageados, o time de convidados que reunimos a cada edição é de excelência. Para este Sambabook, trouxemos ainda os músicos maravilhosos que faziam parte da banda da Beth Carvalho”.

Multiplataforma, o Sambabook Beth Carvalho inclui uma discobiografia, escrita pelo jornalista e pesquisador Rodrigo Faour; caderno de partituras, com a transcrição dos arranjos originais de diversos sambas gravados por Beth; ambiente na web, com portal, redes sociais, além do álbum digital e da versão audiovisual nas plataformas.

Músicos da Banda da Madrinha: Alceu Maia (Cavaco), Alex Almeida (Percussão geral), Beloba (Tan tan), Bororó (Baixo), Carlinhos 7 Cordas (Violão de 7 Cordas), Carlinhos Tcha Tcha Tcha (Surdo), Charlles da Costa (Violão de 6 cordas), Dirceu Leite (Flauta), Itamar Assiere (Teclado), Jorge Gomes (Bateria), Marcio Vanderlei (Banjo), Marcelo Pizzott (Repique), Jussara Lourenço (Coro), Clarisse Grova (Coro). Direção Geral e idealização: Afonso Carvalho. Direção Musical: Alceu Maia.

+ Viu essa? Armarinhos de Curitiba: tradição e inovação mantêm negócios vivos

Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 50 (meia-entrada) + taxa adm. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. PROMO MINC – R$29,00 (inteira) / R$14,50 (meia-entrada). Ingresso social para doadores de 1kg de alimento não-perecível têm 30% de desconto sobre o valor da inteira.

Informações p/ o público: (41) 33150808 / @sambabook