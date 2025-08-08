Nova academia em Curitiba será a maior do Paraná, com estrutura de 5 mil m²

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A maior academia do Paraná irá inaugurar em breve em Curitiba, no bairro Xaxim. Nova unidade da Force One, a academia terá 5 mil m² de área total, mais de 300 vagas de estacionamento e estrutura para atender acima de cinco mil alunos.

A chamada de “megaunidade”, no bairro Xaxim, será a quarta academia da rede em Curitiba. O local terá mais de 200 equipamentos de musculação das marcas Matrix e Cimerian, salas amplas para modalidades variadas, espaço cardio com esteiras, escadas, elípticos e bicicletas ergométricas, climatização com ar condicionado e sistema de renovação de ar, aplicativo de treino e nutrição, botão de chamada nos aparelhos, balança de bioimpedância conectada e vestiários.

O espaço também abrigará ambientes voltados a modalidades de alta demanda, como o Black hiit, dedicado a treinos inspirados no crossfit, e o Spinning Tech, com aulas imersivas.

Fundador e CEO da Force One, Renan Oliveira Pedroche acredita que a academia do futuro não é apenas um local de treino, mas um hub de saúde, que integra corpo, mente e bem-estar social. “As pessoas não buscam só resultados físicos, mas conexão, apoio e um estilo de vida com propósito”, diz.

Quando inaugura a nova academia em Curitiba

A inauguração da mega unidade do Xaxim está prevista para a primeira quinzena de setembro.

Criada em 2016 em Cianorte, no interior do Paraná, a Force One chegou a 2025 com um ritmo de expansão acelerado. Nos últimos seis meses foram três inaugurações em Curitiba, elevando para 17 o total de unidades da rede entre Paraná e Santa Catarina. Somente na capital paranaense os investimentos superaram R$ 30 milhões nesse período. A estratégia da empresa é ampliar a presença da marca em outras regiões do Brasil.