Boteco de Curitiba dá chope de graça no Dia dos Pais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos, preparem-se para uma comemoração especial neste Dia dos Pais! O Boteco da Ordem, point conhecido pelo seu ambiente descontraído e menu diversificado, está com uma promoção imperdível para celebrar a data em grande estilo.

Neste domingo, 10 de agosto, das 11h às 15h, o estabelecimento oferecerá um chope pilsen de 300ml de graça para os filhos que levarem seus pais para saborear dois pratos do cardápio.

+ Leia mais Pais ganham ingressos em cinema de shopping de Curitiba neste domingo

A promoção está aberta a todos os clientes, sem restrições. Para quem está pensando no que pedir, o cardápio do Boteco da Ordem tem opções para todos os gostos. Destaques incluem a parmegiana de frango (R$ 29,90), parmegiana de carne (R$ 34,90), feijoada individual (R$ 29,99) e feijoada para compartilhar (R$ 54,90), ideal para duas pessoas. E não para por aí: o menu oferece muito mais alternativas para satisfazer todos os paladares.

O Boteco da Ordem não é apenas mais um bar em Curitiba. Com sua atmosfera boêmia e atendimento caloroso, o estabelecimento se tornou referência na cena gastronômica local. Além dos preços competitivos e cardápio variado, o boteco se destaca pela programação especial nos fins de semana, oferecendo desde petiscos e pratos executivos até drinks autorais e opções para compartilhar.

Serviço

Promoção de Dia dos Pais no Boteco da Ordem:

Data: 10 de agosto

Horário da promoção: 11h às 15h

Endereço: Avenida Jaime Reis, nº 12, Largo da Ordem, Curitiba-PR

Reservas e informações: (41) 3049-8418

Horário de funcionamento regular:

– Terça a quinta-feira: 17h às 23h

– Sexta-feira: 17h à 1h30

– Sábado: 12h à 1h30

– Domingo: 10h às 23h