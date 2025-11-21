“Melhor maionese de Curitiba” inaugura terceira loja

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Considerada pelos clientes a melhor de Curitiba, a Maionese San Remo vai inaugurar sua terceira loja na capital paranaense. O estabelecimento familiar do empresário e jornalista Gláucio Roberto Dias segue em sua expansão com a inauguração, no dia 29 de novembro, da filial do bairro Juvevê (Rua Manoel Eufrasio, 599).

Neste ano, outra filial foi aberta, nas Mercês, e a matriz, no Seminário, foi ampliada, aproveitando o gosto dos brasileiros e curitibanos por uma boa carne assada acompanhada de maionese.

Desde 1971, a casa de assados San Remo faz parte da memória coletiva de muitos moradores do bairro Seminário por conta da famosa maionese. O combo do almoço de domingo com os assados, maionese e farofa faz parte da história dos curitibanos e continua a ser passado de geração a geração.

+ Leia mais: Curitiba terá calor perto de 30ºC nesta sexta-feira e chuva chegando! Previsão completa!

Somente na loja do Seminário são comercializadas quase duas toneladas de maionese semanalmente, o que a tornou o carro-chefe do estabelecimento. “A ideia de abrir novas lojas surgiu para atender aos clientes de outras regiões, reduzindo o tempo de deslocamento para quem quer desfrutar da melhor maionese de Curitiba e de nossos assados especiais”, explica Glaúcio.

Costela assada é perfeito acompanhamento para maionese da San Remo. Foto: Divulgação

A casa produz e comercializa seis acompanhamentos (maionese, farofa, risoto, feijão cavalo, arroz a grega e canudinho artesanal), seis carmes (costela, cupim, costeleta suína, linguiça, frango inteiro e coxa/sobrecoxa), uma sobremesa (pudim de leite condensado) e um congelado (bolinho de costela).

O novo espaço no bairro Juvevê seguirá oferecendo esse mesmo menu. “O diferencial da San Remo é que absolutamente tudo é feito à mão, artesanal, com muito cuidado aos detalhes. Não abrimos mão dessa qualidade na expansão”, complementa.

A relação de Dias com a San Remo vem desde a infância, acompanhando o pai, Josué Roberto Dias, quando este, em 1983, tornou-se sócio da casa de assados e, na época, também açougue. Na ocasião, Gláucio ainda criança, já participava da produção das maioneses, vendo seu pai e sua sócia desenvolverem a receita que viria a se tornar uma da mais famosas e reconhecidas da cidade.

+ Dois por um: Rede de cinemas de Curitiba libera passaporte promocional até o fim de 2025

Depois de um intervalo de 25 anos atuando na comunicação e na política, o jornalista decidiu retomar ao negócio a partir da morte do pai, em 2023, dando continuidade ao legado da família.

Desde então, promoveu uma reestruturação que culminou na inauguração de novas lojas, ampliação da matriz e distribuição da maionese para dezenas de açougues de alto padrão em Curitiba e Região Metropolitana, que atuam hoje como revendedores exclusivamente dos potes de 500g.

A loja do Juvevê funcionará sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h, e aceitará encomendas pelo WhatsApp: 41 3369-6969.