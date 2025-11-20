Dois por um: Rede de cinemas de Curitiba libera passaporte promocional até o fim de 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma ação da Ingresso.com em parceria com a rede de cinemas Cinesystem está oferecendo dois ingressos pelo preço de um para sessões válidas até o fim de 2025. Para participar, é preciso comprar os passaportes promocionais CineDupla pelo site da Ingresso.com até a próxima sexta-feira (28/11).

O passaporte custa R$ 24, o que significa que cada ingresso sairá por R$ 12. Com ele, o usuário pode garantir dois bilhetes para qualquer dia da semana, em filmes exibidos em 2D nas salas Standards e Cinépic da rede.

A promoção vale para todos os cinemas Cinesystem espalhados pelo país, com exceção das sessões especiais classificadas como Shows ou outros eventos fora da programação tradicional. Em Curitiba, as salas da Cinesystem ficam nos shoppings Cidade e Ventura.

Após adquiridos, os ingressos poderão ser trocados até 31/12. Até lá, o público terá acesso tanto às estreias quanto aos principais lançamentos em cartaz. Entre eles estão O Agente Secreto, novo longa de Kleber Mendonça Filho cotado para representar o Brasil no próximo Oscar; Truque de Mestre – O 3º Ato; O Sobrevivente; e outras produções aguardadas como Zootopia 2 e Avatar: Fogo e Cinzas.

Como trocar os ingressos?

Todas as etapas, da compra à troca, são realizadas exclusivamente pela plataforma online da Ingresso.com. Depois da aquisição do passaporte, o usuário recebe o código por e-mail e também pode acessá-lo na aba “Meus Pedidos”, disponível no site e no aplicativo.

Para utilizá-lo, basta escolher a sessão desejada em qualquer unidade da Cinesystem, selecionar os assentos e, na etapa “Tipos de Ingresso”, clicar na opção “Cinesystem Pass”. Em seguida, o consumidor deve inserir o código no campo indicado e concluir a troca.

