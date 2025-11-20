Curitiba terá calor perto de 30ºC nesta sexta-feira e chuva chegando! Previsão completa!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a abertura de sol e o tempo estável que marcaram o início do feriado prolongado, a sexta-feira (21/11) deve repetir o cenário em grande parte do Paraná. A previsão indica predomínio de sol em todo o estado, com manhãs mais amenas e tardes aquecidas. As temperaturas máximas devem ficar próximas dos 20 ºC em boa parte do território paranaense.

Em Curitiba, os termômetros variam entre mínima de 10 ºC e máxima de 27 ºC, proporcionando um dia típico de primavera com grande amplitude térmica. No entanto, a estabilidade não deve durar muito.

A partir do fim da tarde, a nebulosidade volta a ganhar espaço. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sistema de alta pressão que vinha garantindo o tempo firme começa a se afastar do continente. Em seu lugar, um novo sistema de baixa pressão — um cavado meteorológico em formação — aumenta gradualmente as chances de chuva no estado.

O maior volume de precipitações está previsto para as regiões Oeste e Sul, onde devem ocorrer pancadas rápidas, sem grandes acúmulos. No Leste, a instabilidade tende a ganhar força apenas a partir de sábado (22/11), embora não estejam descartadas garoas isoladas já na noite de sexta-feira.

La Niña x risco de cenários diversos ao Paraná

Atuando desde outubro, o fenômeno La Niña — caracterizado pelo resfriamento da superfície do oceano — deve permanecer influenciando o clima brasileiro até o fim do ano. A atuação do fenômeno favorece a passagem mais frequente de frentes frias pelo Sul e Sudeste, criando um cenário de atenção para áreas agrícolas do Paraná devido às temperaturas e à precipitação.

No estado, a chuva acumulada tende a superar a média histórica de novembro, segundo dados do Climatempo. As temperaturas também apresentam comportamento variado no Paraná: enquanto o Sul e o Leste devem registrar máximas ligeiramente acima do esperado para o período, as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste devem experimentar temperaturas abaixo da média.

