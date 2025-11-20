Jornalista Julia Guerra morre após ser atropelada por biarticulado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tarde da última terça-feira (18) foi marcada por uma tragédia no transporte público de Curitiba. A jornalista Júlia Guerra Monteiro, de 35 anos, perdeu a vida após ser atropelada por um ônibus biarticulado da linha Ligeirão Norte/Sul, na Avenida República Argentina, no bairro Água Verde.

Júlia estava atravessando a canaleta quando entrou repentinamente na frente do veículo. O motorista não conseguiu reagir a tempo para evitar o acidente.

Apesar de ter recebido atendimento no local, a jornalista não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o trajeto ao hospital.

Jornalista Julia Guerra estava em Curitiba a trabalho

Natural de São Paulo, onde residia com a família, Júlia estava na capital paranaense a trabalho. A informação foi confirmada pela Universidade de São Paulo (USP), instituição onde seu marido estuda atualmente.

A jornalista deixa o esposo e um filho de apenas cinco anos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉