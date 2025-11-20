Incêndio em pavilhão da Cop 30 causa pânico entre delegações

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio registrado no começo da tarde desta quinta-feira (20) em uma das áreas da COP 30, que acontece em Belém, no Pará, mobilizou equipes de bombeiros e provocou momentos de tensão entre os participantes do evento climático. O fogo, que aparentemente não se estendeu para outras estruturas, gerou grande quantidade de fumaça e provocou a evacuação imediata de diversas delegações presentes no local. O incêndio atingiu o chamado pavilhão azul. Ainda não há informações sobre feridos.

Testemunhas relataram momentos de correria e pânico quando a fumaça começou a se espalhar pelo prédio. A rápida ação das brigadas de incêndio foi fundamental para conter as chamas antes que pudessem se alastrar para outras áreas do complexo.

Caminhões-pipa do Corpo de Bombeiros e ambulâncias foram deslocados para atender a ocorrência. As equipes de emergência coordenaram a retirada das pessoas, evitando que a situação se agravasse.

Ainda não há informações sobre a origem do incêndio ou se houve feridos. A fumaça continuava visível saindo do prédio mesmo após o controle inicial das chamas.

A organização da COP 30 ainda não se manifestou oficialmente sobre o incidente. Não se sabe se o cronograma de atividades do evento climático será afetado após este episódio.

As autoridades devem investigar as causas do incidente, especialmente considerando a importância global do evento que reúne líderes mundiais para discussões sobre mudanças climáticas.