Prefeitura lança centenas de carpas para tentar salvar lago na RMC

O Parque Verde, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, ganhou novos moradores na última sexta-feira (14/11). A Prefeitura soltou dois mil quilos de carpas-capim e outras 200 carpas coloridas no lago do ponto turístico. A pesca dos animais continua proibida e é monitorada pelas equipes do município.

A ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, coordenada pelo Departamento de Agricultura, tem como objetivo reduzir a proliferação excessiva de vegetação dentro do lago e evitar o assoreamento das margens. As espécies foram escolhidas justamente por atuarem de forma natural nesses dois processos, ajudando a manter o equilíbrio do ambiente aquático.

“A carpa-capim controla macrófitas aquáticas, que são plantas que crescem de forma acelerada na água. Já a carpa colorida consome grandes quantidades de plâncton, contribuindo para manter a qualidade da água”, explica a bióloga Natália Lucindo. Segundo ela, cada espécie cumpre uma função específica, mas ambas trabalham de maneira complementar para estabilizar o ecossistema.

As carpas também são conhecidas pela alta resistência a mudanças bruscas de temperatura, comuns em lagos urbanos e capazes de provocar mortalidade de peixes, como ocorreu recentemente no lago do Parque Bacacheri, em Curitiba. Além do papel ambiental, as carpas coloridas ajudam a ornamentar o parque.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

Antes da soltura, o lago passou por uma etapa de preparação. As equipes da Secretaria de Meio Ambiente avaliaram o pH e a qualidade da água para garantir que o local estivesse adequado para receber os novos habitantes. Apenas após a confirmação dos parâmetros ambientais é que os peixes foram introduzidos no espaço.

A Prefeitura reforça que o cuidado com os animais também depende da população. Moradores e visitantes devem evitar jogar alimentos aos peixes e descartar lixo no lago. A pesca, além de proibida, compromete o trabalho de controle ambiental desempenhado pelas espécies.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉