Clientes de três bairros de Curitiba ficam sem luz por manutenção da Copel

Em Curitiba, unidades consumidoras ficarão sem energia nesta sexta-feira (21/11) devido a desligamentos programados pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). As interrupções serão necessárias para a execução de serviços de manutenção na rede elétrica e em equipamentos essenciais ao sistema.

Ao todo, 412 consumidores devem ser afetados nos bairros Cidade Industrial, Ganchinho e Santo Inácio. O CIC será o mais impactado, com 142 unidades desligadas em três intervenções distintas ao longo do dia. As ações fazem parte do cronograma periódico da Copel para garantir a segurança e a estabilidade do fornecimento.

A concessionária orienta que os moradores fiquem atentos aos horários previstos para o desligamento, já que os períodos de pico concentram a maior parte das ocorrências. Durante a falta de energia, a Copel recomenda desligar o disjuntor geral da residência e retirar aparelhos eletrônicos das tomadas, evitando danos quando o fornecimento for restabelecido.

Confira, abaixo, os endereços afetados:

Bairros Ruas/Avenidas Afetadas Horário(s) Consumidores afetados Motivo Santo Inácio RUA(S): JOSE ROSSETIM (entre nº 95 e 365) e MARIA GUEBUR (entre nº 12 e 311) 07:30 até às 10:30 87 Manutenção em rede e/ou equipamento CIC AVENIDA(S): JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre s/n e 2191) eRUA(S): EDUARDO SPRADA (entre nº 5900 e 5951) 11:00 até às 18:00 7 Melhorias e/ou ampliações de rede CIC AVENIDA: JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre s/n e 3003) 11:00 até às 18:00 27 Melhorias e/ou ampliações de rede Ganchinho RUA(S): ANACLETO CARDOSO DO AMARAL (entre nº 151 e 378), MARIO YASSUMOTO SEITA (entre nº 271 e 343) e RAPHAEL COSTA BLANCO (entre s/n e 423) 10:15 até às 15:15 119 Manutenção em rede e/ou equipamento CIC AVENIDA(S): JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre nº 5 e 7582),RUA(S): CLEIA MARA PEREIRA GOMES (entre nº 33 e 76), GAL LUIZ FERRAZ DE SAMPAIO (entre nº 23 e 108) e MARIA ADRIANO DE MIRANDA (entre nº 13 e 73) 10:00 até às 17:00 108 Melhorias e/ou ampliações de rede Ganchinho RUA(S): JURANDIR MENDES DE LIMA (entre nº 29 e 816) e MARIO YASSUMOTO SEITA (entre nº 338 e 375) 10:15 até às 15:15 64 Manutenção em rede e/ou equipamento

