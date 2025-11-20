Clientes de três bairros de Curitiba ficam sem luz por manutenção da Copel

Em Curitiba, unidades consumidoras ficarão sem energia nesta sexta-feira (21/11) devido a desligamentos programados pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). As interrupções serão necessárias para a execução de serviços de manutenção na rede elétrica e em equipamentos essenciais ao sistema.
Ao todo, 412 consumidores devem ser afetados nos bairros Cidade Industrial, Ganchinho e Santo Inácio. O CIC será o mais impactado, com 142 unidades desligadas em três intervenções distintas ao longo do dia. As ações fazem parte do cronograma periódico da Copel para garantir a segurança e a estabilidade do fornecimento.
A concessionária orienta que os moradores fiquem atentos aos horários previstos para o desligamento, já que os períodos de pico concentram a maior parte das ocorrências. Durante a falta de energia, a Copel recomenda desligar o disjuntor geral da residência e retirar aparelhos eletrônicos das tomadas, evitando danos quando o fornecimento for restabelecido.
Confira, abaixo, os endereços afetados:
|Bairros
|Ruas/Avenidas Afetadas
|Horário(s)
|Consumidores afetados
|Motivo
|Santo Inácio
|RUA(S): JOSE ROSSETIM (entre nº 95 e 365) e MARIA GUEBUR (entre nº 12 e 311)
|07:30 até às 10:30
|87
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|CIC
|AVENIDA(S): JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre s/n e 2191) eRUA(S): EDUARDO SPRADA (entre nº 5900 e 5951)
|11:00 até às 18:00
|7
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|CIC
|AVENIDA: JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre s/n e 3003)
|11:00 até às 18:00
|27
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Ganchinho
|RUA(S): ANACLETO CARDOSO DO AMARAL (entre nº 151 e 378), MARIO YASSUMOTO SEITA (entre nº 271 e 343) e RAPHAEL COSTA BLANCO (entre s/n e 423)
|10:15 até às 15:15
|119
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|CIC
|AVENIDA(S): JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre nº 5 e 7582),RUA(S): CLEIA MARA PEREIRA GOMES (entre nº 33 e 76), GAL LUIZ FERRAZ DE SAMPAIO (entre nº 23 e 108) e MARIA ADRIANO DE MIRANDA (entre nº 13 e 73)
|10:00 até às 17:00
|108
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Ganchinho
|RUA(S): JURANDIR MENDES DE LIMA (entre nº 29 e 816) e MARIO YASSUMOTO SEITA (entre nº 338 e 375)
|10:15 até às 15:15
|64
|Manutenção em rede e/ou equipamento
