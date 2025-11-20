Até quando vale o RG? Novo substituto pode ser emitido pelo Poupatempo Paraná

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o RG, já está sendo emitida em todo o Paraná. Como se trata de um modelo recente, a primeira via é gratuita. A taxa só é cobrada quando o cidadão já retirou o documento em outro estado ou solicitou a segunda via dentro do Paraná. Fora essas situações, todo o processo é gratuito.

O documento é emitido nas unidades do Instituto Paranaense de Identificação, incluindo os guichês de atendimento do Poupatempo Paraná. Somente no primeiro mês de funcionamento do serviço, em Curitiba, mais de 2 mil carteiras foram emitidas.

O agendamento é feito de forma facilitada. Pelo site do Poupatempo, o usuário deve fazer o cadastro e agendar a data para a emissão da CIN. No dia, será necessário levar a documentação, fazer a foto e assinar. A emissão leva entre 10 a 30 dias e deve ser retirada na mesma unidade em que os dados foram coletados.

Confira, abaixo, quais são os documentos necessários para emitir a CIN:

Certidão de nascimento ou casamento;

CPF (deve estar regularizado na Receita Federal);

Comprovante de residência.

Após a retirada do documento físico, a versão digital fica automaticamente disponível no aplicativo Gov.br, que reúne diversos serviços públicos federais, estaduais e municipais.

Até quando vale meu antigo RG?

Mesmo com a CIN em circulação, os paranaenses têm tempo para se organizar. Conforme o decreto federal 10.977/2022, o antigo RG permanece válido até 2032. Depois disso, os documentos aceitos como identificação oficial serão a CIN, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte.

No entanto, quando a CIN estiver totalmente implantada, o documento precisará ser renovado periodicamente. Diferente do RG, a CIN tem prazo de validade. Para crianças de 0 a 12 anos, a renovação deve ser feita a cada cinco anos. Para pessoas de 12 a 60 anos, o prazo é de dez anos. Acima dessa idade, a CIN passa a ter validade vitalícia.

Onde ficam os Poupatempos?

Iniciado em outubro, o Poupatempo Paraná já conta com seis unidades em pleno funcionamento. Em Curitiba, o serviço está disponível no Shopping Estação e no Park Shopping Boulevard, no Pinheirinho.

As demais unidades estão localizadas no Boulevard Shopping, em Londrina; no Shopping Cidade, em Maringá; no Shopping Palladium, em Ponta Grossa; e no Shopping São José, em São José dos Pinhais. Todas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.