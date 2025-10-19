Poupatempo Paraná registra mais de 2,3 mil atendimentos em Curitiba. O que dá pra fazer?

Em apenas 12 dias de portas abertas, a primeira unidade do Poupatempo Paraná, localizada no Shopping Estação, em Curitiba, contabilizou 2.367 atendimentos presenciais.

O balanço contempla o período entre 2 e 17 de outubro e revela que o serviço campeão de procura é o do Instituto de Identificação do Paraná, principalmente para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, responsável por cerca de 45% dos atendimentos realizados. Logo depois aparecem os serviços relacionados ao Detran-PR, Copel, Sanepar e Procon-PR.

Até o final da última sexta-feira (17), a unidade registrou outros 188 agendamentos, o que elevará os atendimentos presenciais para mais de 2,5 mil. A tendência é que os números cresçam de forma constante conforme os curitibanos se familiarizem com o novo espaço.

Todos os serviços oferecidos estão disponíveis no portal poupatempo.pr.gov.br. Por meio dele, é possível agendar o atendimento presencial ou solicitar um serviço pela internet. Nas próximas semanas, um aplicativo também será disponibilizado.

Esta unidade é a primeira de um total de 20 que o governo estadual implantará em todas as regiões do Paraná. As próximas unidades já estão na reta final para começar a operar. Ainda em outubro, o Poupatempo Paraná de Londrina inicia as atividades no Boulevard Shopping, no dia 31. Na sequência, será a vez de Ponta Grossa, no Palladium Shopping, em 4 de novembro, e São José dos Pinhais, no Shopping São José, no dia 6.

Na capital paranaense, o segundo Poupatempo Curitiba abrirá as portas em 11 de novembro, no Shopping Boulevard. Em dezembro, começam a funcionar as unidades de Araucária, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, a terceira unidade na capital e Umuarama.

O projeto será implementado em três etapas e deve ser finalizado até março de 2026, com unidades também em Campo Mourão, Colombo, Guarapuava, Paranaguá, Apucarana, Arapongas, Campo Largo, Pinhais e Toledo. Os endereços podem ser consultados no site oficial.

Poupatempo Estação.Geraldo Bubniak/AEN

Agilidade

O Poupatempo Paraná concentra, em um único local, mais de 250 serviços de diferentes órgãos estaduais e empresas públicas, com atendimentos presenciais e digitais. Além da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, o cidadão pode consultar serviços de áreas como saúde e educação, além de serviços das Agências do Trabalhador, como vagas e encaminhamento para o seguro-desemprego.

Há também atendimentos da Receita Estadual, Defensoria Pública, Paranaprevidência, Procon-PR, Instituto de Identificação e do Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná. A lista completa de serviços está disponível no site poupatempo.pr.gov.br.

SERVIÇO Poupatempo Paraná

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio no site do Poupatempo Paraná ou nos totens instalados na própria unidade. Entre às 8h e 10h, o acesso ao Poupatempo do Shopping Estação é feito pela Avenida Sete de Setembro, em frente à Praça Eufrásio Corrêa. A unidade fica no piso G3.