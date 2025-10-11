Gigante do vestuário reinaugura loja em shopping tradicional de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A loja C&A do Shopping Mueller, em Curitiba, está de volta com cara nova. Presente no tradicional centro de compras desde o início dos anos 2000, a unidade foi reinaugurada na quinta-feira (09/10) após um período de revitalização que modernizou completamente o espaço.

Com 808 m² de salão de vendas, a loja ganhou novo piso, iluminação mais ampla e acabamento renovado nos provadores. As novas portas open front e luzes de LED nas vitrines ajudam a criar um ambiente mais moderno, funcional e convidativo, reforçando o novo padrão visual da marca.

Segundo a empresa, a obra faz parte da estratégia de reposicionamento das lojas físicas da C&A no país. “Essa reinauguração reforça nosso compromisso de estar cada vez mais próximos do nosso cliente, entregando uma experiência integrada, acessível e fluida”, explicou Fernando Brossi, Vice-Presidente de Operações e Serviços Financeiros da C&A Brasil.

Além do novo visual, a loja mantém o Movimento ReCiclo, programa da marca voltado à destinação correta de roupas usadas. Por meio de urnas instaladas no local, os clientes podem doar peças que são encaminhadas para reaproveitamento ou reciclagem.

O espaço segue oferecendo o portfólio completo da marca, com opções para todos os estilos e idades, das linhas feminina, masculina e infantil à coleção esportiva, acessórios e calçados. A loja também está integrada aos serviços digitais da rede, como o Clique & Retire, que permite comprar online e retirar no local, além do atendimento personalizado via WhatsApp.

Serviço

Nova loja da C&A

Local: Piso L2 do Shopping Mueller, localizado na Avenida Cândido de Abreu, nº 127, no bairro Centro Cívico

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h