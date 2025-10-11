Série de incêndios colocam em risco legado do arquiteto Lolô Cornelsen na RMC

Uma série de incêndios na propriedade da família do arquiteto modernista Ayrton João Cornelsen, o Lolô Cornelsen, tem colocado em risco o legado do criador de marcos da arquitetura paranaense. Em apenas 40 dias, a chácara localizada no bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi alvo de quatro incêndios, sendo o mais recente na madrugada de sexta-feira (10/10).

As chamas, dessa vez, atingiram a casa principal, um imóvel histórico finalizado em 1958, onde viveu o arquiteto responsável por marcos como o Estádio Couto Pereira, o Autódromo de Pinhais e o sistema de ferryboat entre Guaratuba e Matinhos. Por pouco, o fogo não se transformou em tragédia. Atualmente, o local é habitado pelo caseiro e sua família, que estavam na residência pouco antes do fogo se alastrar.

O imóvel, que era a primeira e única casa modernista de São José dos Pinhais, estava passando por obras de revitalização, com o objetivo de preservar o legado arquitetônico de Lolô. A primeira etapa, iniciada recentemente, envolvia a reforma do encanamento externo. Segundo o filho do arquiteto, Ito Cornelsen, a família já vinha conversando há alguns anos com investidores interessados em restaurar a área, mas os planos precisarão ser adiados mais uma vez.

Vídeo: Arquivo pessoal

O prejuízo ultrapassa o financeiro. É também um prejuízo histórico e sentimental. “A vida inteira cuidamos. Foi nossa chácara de lazer por muitos anos. Meu irmão até hoje mantém as floriculturas dele lá. Agora já não tem mais nada para queimar, a não ser a floresta”, conta Ito.

Incêndios frequentes na propriedade da família de Lolô Cornelsen

O primeiro incêndio da série recente foi registrado no ano passado. Desde então, o fogo voltou a atingir diferentes pontos da propriedade. Ito recorda que o primeiro barracão atingido ficava nos fundos da chácara, que acabou sendo alvo novamente neste ano.

“Os incêndios começaram em um barracão pequeno, onde meu irmão fazia vasos. No mesmo dia, botaram fogo em uma estufa. O fogo se alastrou bastante, danificando até parte da vegetação. No outro dia, colocaram fogo em outro barracão que fizemos com madeira reciclada, onde meu irmão tinha uma serraria”, explica Ito.

Foto: Divulgação | Arquivo pessoal Foto: Divulgação | Arquivo pessoal Foto: Divulgação | Arquivo pessoal Foto: Divulgação | Arquivo pessoal Foto: Divulgação | Arquivo pessoal Foto: Divulgação | Arquivo pessoal

O mais recente incêndio destruiu parte da casa principal, símbolo do trabalho e da história da família Cornelsen. Segundo os familiares, os episódios têm características de incêndios criminosos, provocados por incendiários que também teriam atuado em outras áreas próximas. O motivo, porém, ainda é desconhecido.

A família já fez boletins de ocorrência sobre os seguidos incêndios. A propriedade deve passar por vistoria da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros neste fim de semana. A Delegacia de São José dos Pinhais investiga os casos e tenta identificar os responsáveis.