Falta de água atinge 23 bairros da Grande Curitiba neste sábado

Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária podem enfrentar falta de água neste sábado (11/10) por causa do rompimento de uma adutora que abastece o reservatório do Tatuquara. O problema foi identificado ainda na noite de sexta-feira (10/10), e as equipes da Sanepar trabalham desde então para reparar a tubulação.

Segundo a companhia, 23 bairros podem ser afetados pelo desabastecimento, com maior impacto em Fazenda Rio Grande, onde 15 regiões estão na lista. Entre elas estão Eucaliptos, Iguaçu, Nações, Parque Industrial, Santa Terezinha, Campo do Rio, Gralha Azul, Santarém, São Sebastião, Veneza, Estados, Santa Helena e Santa Maria.

Em Curitiba, os bairros Campo de Santana, Ganchinho e Tatuquara podem ter as torneiras secas ao longo do dia. Já em Araucária, o fornecimento pode ser afetado em Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira.

A Sanepar informou que o abastecimento deve ser normalizado de forma gradativa a partir da noite deste sábado. Até lá, a orientação é que os moradores façam uso da água priorizando atividades essenciais como higiene pessoal e preparo de alimentos e evitando tarefas que exijam grandes volumes, como lavar carros ou calçadas.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.