De Baitaca a Padre Ezequiel: cidade da RMC tem shows gratuitos neste fim de semana

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 10/10/25 18h40
Aniversário de Rio Branco do Sul tem shows gratuitos
A cidade de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), celebra 78 anos de emancipação política neste sábado (11/10). Para comemorar a data, o município está com uma programação repleta de shows gratuitos a partir desta sexta-feira (10/10).

O evento ocorre até domingo (12/10), no Bosque Municipal. Além de shows, haverá atrações culturais e gastronômicas para todas as idades.

Entre os artistas confirmados estão nomes de destaque nacional e regional, como Padre Ezequiel Dal Pozzo, Baitaca, Antony e Gabriel, Pedro Paulo e Alex e Clara Faria.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (10/10)

  • Das 14h às 00h – Feira gastronômica e cultural;
  • Das 14h às 20h – Recreação infantil;
  • Das 15h às 16h – Show infantil com Tupi Pererê no Espaço Kids;
  • Das 17h às 18h – Show de Gabriel Silva e Banda no palco Tenda;
  • Das 18h às 19h – Show da banda Rafah no palco Tenda;
  • Das 19h às 19h30 – Abertura do palco principal com benção ecumênica;
  • Das 20h às 21h – Show cristão com Nani Azevedo no palco principal;
  • Das 21h30 às 22h30 – Show cristão com Pe. Ezequiel dal Pozzo no palco principal.

Sábado (11/10)

  • Das 8h às 12h – Torneio de vôlei de areia (semi-finais)
  • Das 10h às 00h – Feira gastronômica e cultural;
  • Das 11h às 19h – Recreação infantil;
  • Das 15h às 16h – Show infantil com Tupi Pererê no Espaço Kids;
  • Das 17h às 18h: Show DJ Mayke no palco tenda;
  • Das 18h às 19h: Show de Clara Faria no palco principal;
  • Das 19h às 20h: Show de Trancão Nativo no palco tenda;
  • Das 20h às 21h: Show de Baitaca no palco principal;
  • Das 22h às 23h: Show Duo Varandas no palco tenda;
  • Das 23h às 00h30: Show de Antony e Gabriel no palco principal.

Domingo (12/10)

  • Das 09h às 10h – Santa Missa no palco principal;
  • Das 10h às 12h – Torneio de vôlei de areia;
  • Das 10h às 00h – Feira gastronômica e cultural;
  • Das 12h às 19h – Recreação infantil;
  • Das 13h30 às 15h30 – Corrida Kids no Ginásio de Esportes;
  • Das 15h às 16h – Show da Princesa do Rock;
  • Das 15h30 às 17h – Torneio de vôlei de areia;
  • Às 16h – Show infantil com Tupi Pererê no Espaço Kids;
  • Das 17h às 18h: Show de Camila Caetano no palco tenda;
  • Às 18h – Premiação do torneio de vôlei de areia;
  • Das 18h às 19h: Show de Brejeiras no palco principal;
  • Das 19h às 20h: Show de Salen on Fire no palco tenda;
  • Das 20h às 21h: Show de Lorean no palco principal;
  • Das 21h às 22h: Show Junior Correa no palco tenda;
  • Das 22h às 23h30: Show de Pedro Paulo e Alex no palco principal.
