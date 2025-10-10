Feira de colecionadores em Curitiba tem caixas de Hot Wheels e possível modelo raro

O universo dos colecionadores ganha espaço especial neste final de semana em Curitiba. A Feira Universo de Colecionismo volta ao Alto da XV Mall neste sábado (11/10) e domingo (12/10), com uma atração que promete agitar os apaixonados por miniaturas: a abertura de caixas com 576 Hot Wheels.
A ação acontece neste sábado (11/10) e será dividida em oito lotes de 72 carrinhos. Os sortudos poderão abrir as embalagens e escolher em primeira mão quais miniaturas desejam adquirir, com a possibilidade de encontrar o cobiçado Super T-Hunt, modelo mais raro da marca. Cada miniatura será vendida por R$ 16.
“Esperamos um público ainda maior do que nas outras feiras, porque o colecionador gosta de abrir caixas de Hot Wheels. Nos sorteios o público terá a chance de conseguir miniaturas especiais que muitas vezes não consegue em lojas normais”, afirma um dos organizadores da feira, Fábio Zene.
Para participar, é necessário retirar senhas que serão distribuídas 30 minutos antes de cada sessão. As aberturas acontecem de hora em hora, começando às 11h e seguindo até 18h. Cada sorteado poderá avaliar as 72 miniaturas do lote e garantir os modelos que mais lhe interessarem.
Feira Universo de Colecionismo em Curitiba
Além dos carrinhos, o evento reúne mais de 100 expositores de Curitiba e região. Os visitantes encontrarão a Arena Pokémon, espaços de customização de miniaturas e trocas de figurinhas, além de uma variedade de itens colecionáveis como vinis, moedas, brinquedos antigos, jogos de tabuleiro, figurinhas, games e vinhos.
Um destaque especial é a presença do Zequinha, personagem clássico curitibano ilustrado pelo artista Nilson Muller.
Serviço:
Feira Multicolecionismo Universo Colecionadores
Data: 11 e 12 de outubro de 2025
Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601, na praça de eventos
Horário: das 10h às 20h (sábado); 12h às 19h (domingo)
Entrada gratuita
Abertura das caixas de Hot Wheels
Período das sessões: 11h às 18h
Retirada das senhas: 30 minutos antes de cada abertura