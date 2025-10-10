Feira de colecionadores em Curitiba tem caixas de Hot Wheels e possível modelo raro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O universo dos colecionadores ganha espaço especial neste final de semana em Curitiba. A Feira Universo de Colecionismo volta ao Alto da XV Mall neste sábado (11/10) e domingo (12/10), com uma atração que promete agitar os apaixonados por miniaturas: a abertura de caixas com 576 Hot Wheels.

A ação acontece neste sábado (11/10) e será dividida em oito lotes de 72 carrinhos. Os sortudos poderão abrir as embalagens e escolher em primeira mão quais miniaturas desejam adquirir, com a possibilidade de encontrar o cobiçado Super T-Hunt, modelo mais raro da marca. Cada miniatura será vendida por R$ 16.

“Esperamos um público ainda maior do que nas outras feiras, porque o colecionador gosta de abrir caixas de Hot Wheels. Nos sorteios o público terá a chance de conseguir miniaturas especiais que muitas vezes não consegue em lojas normais”, afirma um dos organizadores da feira, Fábio Zene.

Para participar, é necessário retirar senhas que serão distribuídas 30 minutos antes de cada sessão. As aberturas acontecem de hora em hora, começando às 11h e seguindo até 18h. Cada sorteado poderá avaliar as 72 miniaturas do lote e garantir os modelos que mais lhe interessarem.

Feira Universo de Colecionismo em Curitiba

Além dos carrinhos, o evento reúne mais de 100 expositores de Curitiba e região. Os visitantes encontrarão a Arena Pokémon, espaços de customização de miniaturas e trocas de figurinhas, além de uma variedade de itens colecionáveis como vinis, moedas, brinquedos antigos, jogos de tabuleiro, figurinhas, games e vinhos.

Um destaque especial é a presença do Zequinha, personagem clássico curitibano ilustrado pelo artista Nilson Muller.

Serviço:

Feira Multicolecionismo Universo Colecionadores

Data: 11 e 12 de outubro de 2025

Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601, na praça de eventos

Horário: das 10h às 20h (sábado); 12h às 19h (domingo)

Entrada gratuita

Abertura das caixas de Hot Wheels

Período das sessões: 11h às 18h

Retirada das senhas: 30 minutos antes de cada abertura