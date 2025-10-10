Encontro e feira do Vinil tem entrada grátis e sorteio de LPs

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A paixão pelo vinil ganha mais uma data especial na capital paranaense. Neste sábado (11/10), das 9h às 17h, acontecem o 3º Encontro de Colecionadores de Vinil e Feira de Curitiba, reunindo expositores de discos, chope, lanches e discotecagem em um dia inteiro dedicado à cultura musical. Os eventos serão na Galeria Cezar Franco, no Centro.

A organização é de Marcos Rosa, da Rose Vinyl Records, que mais uma vez traz ao público um espaço para garimpar raridades e celebrar a música em sua forma mais orgânica. Um dos destaques desta edição é a presença de Will Hunter, conhecido como o “caçador de autógrafos” e um dos maiores colecionadores do Paraná.

+ Leia também: Novo bar em Curitiba celebra a capivara e a cultura de boteco na Itupava

Com 48 anos e natural de Curitiba, Will é um apaixonado por vinis e autógrafos de artistas de todos os estilos. Sua “saga” inclui viagens pelo Brasil, como idas ao Rio de Janeiro para encontrar elencos de novelas e músicos em hotéis e eventos, sempre com um vinil em mãos para registrar a assinatura de artistas – muitos deles já falecidos, tornando seu acervo ainda mais raro e valioso.

Durante o evento, ele participará de um bate-papo especial, das 14h às 15h, compartilhando suas experiências e histórias inusitadas em busca de autógrafos.

Além da oportunidade de encontrar discos de diversos estilos e épocas, o público contará com dez expositores vindos do Paraná e de São Paulo. Entre eles, destaque para a Neves Records, referência em raridades, edições limitadas, singles e outros itens que fazem qualquer colecionador perder o sono até conquistar a peça tão desejada.

A programação também inclui sorteios para quem fizer compras durante a feira (um cupom a cada 50 reais gastos). Outra novidade é o LP Solidário, uma ação de doação de vinis mais simples, que permite aos visitantes levarem 1 exemplar gratuitamente. Os LPs sorteados serão:

1º Premio Sá Rodrix & Guarabyra,

2º Premio Anelis Assumpção

3º Premio Slaraffenland – banda dinamarquesa

O espaço será pet friendly e oferecerá chope, lanches rápidos da Banca de Revista Zacarias, estacionamento conveniado e a comodidade de restaurantes próximos, tornando o passeio ainda mais agradável para toda a família.

+ Veja mais: Transporte de Curitiba terá novas linhas entre bairros e retorno do Circular Centro

O mercado de vinil segue em crescimento e reforça a relevância do encontro. Segundo a IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), as vendas de discos de vinil tiveram alta global de aproximadamente 10% em 2024, superando a marca de US$ 1,5 bilhão e representando mais de 50% do faturamento do segmento de mídia física.

No Brasil, de acordo com dados da Pro-Música Brasil, o vinil já responde por quase 40% das vendas físicas de música, comprovando que o formato analógico conquista cada vez mais colecionadores e novos públicos.

O 3º Encontro de Colecionadores de Vinil e Feira de Curitiba será na Galeria Cezar Franco – Rua Emiliano Perneta, 30 (em frente ao PROCON e Praça Zacarias).