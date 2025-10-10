Pais presenteiam filha em saída de escola em Curitiba e deixam mensagem de amor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

“Amor”. Essa é a palavra que Marise Alves Fernandes Pontes, de 44 anos, usa para definir a família que ela criou ao lado do marido, Luis Jocinei Pontes, e dos três filhos. Na última quarta-feira (08/10), a definição ganhou forma e se transformou em uma surpresa inesquecível para a filha do meio, Hillary Victoria Alves Pontes.

Na data, a adolescente completou 14 anos e, para deixar o dia ainda mais especial, os pais a surpreenderam com um belo buquê de girassóis na saída do colégio, no bairro Uberaba. Assista ao vídeo abaixo:

“Não importa o quanto você cresça, será sempre nossa menininha dos olhos brilhantes e sorriso lindo”, disseram os pais em um publicação nas redes sociais.

‘Não aceite menos’

Em entrevista à Tribuna do Paraná, Marise contou que a ideia surgiu do desejo do marido em presentear a filha com um buquê de flores. “Pedimos para que não chovesse na hora e, graças a Deus, passou a chuva. Só começou a chover de volta quando estávamos em casa. Deus abençoou o momento”.

Segundo a mãe, mais que um presente de aniversário, a iniciativa dos pais também quis dar ensinamentos a filha, como o de não aceitar menos de futuros namorados.

“A gente sempre orienta ela a sempre olhar como que o menino é com a família, se ele é responsável, se ele respeita pai e mãe. Porque se ele respeitar pai e mãe, ele vai respeitar ela. Ela mesma comentou com uma amiga dela que ela não vai aceitar menos do que isso de um namorado”, conta a mãe.

De acordo com Marize, a filha é uma menina de personalidade forte, decidida e amorosa. Uma filha exemplar.

Festa de 15 anos é um sonho

Marise afirma que ser presente na vida dos filhos é mais importante do que dar presentes. “A gente procura sempre estar junto, nem que seja para sair tomar um sorvete, mesmo com a grana curta”.

Apesar disso, a mãe adoraria poder realizar o sonho de Hyllari e dar a ela uma festa de 15 anos. Marise conta que ela e o marido conversam com a filha de que talvez não consigam realizar o evento que ela tanto deseja e, mesmo triste, a adolescente entende.

“A gente já passou muitos perrengues juntos, sabe? E graças a Deus a gente está firme e forte. A Hilary é uma menina que é muito compreensiva também. Eu até brinco com ela: ‘Até lá a gente ganha na Mega-Sena'”, brinca a mãe.

Criando memórias eternas

Mesmo diante das dificuldades, os pais dizem que se esforçam para criar memórias aos filhos. Para Marise, é obrigação dos pais cuidar, não só do físico, mas também do emocional das crianças, “Para que futuramente tenham uma vida de qualidade”.

Se a missão era criar memórias, os pais conseguiram com a última surpresa. Segundo Marise, ao chegar em casa, a filha disse que não queria que a flor morresse, pois desejava tornar a lembrança eterna. Mesmo com o alerta de que as pétalas vão murchar, Hyllari já garantiu à mãe que vai secar as folhas para fazer um quadro de recordação.