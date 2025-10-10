Espetáculo premiado no exterior chega ao Guairinha no Dia das Crianças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma peça de teatro infantil, totalmente interativa, na qual os espectadores assistem à história “brincando” todo o tempo junto aos atores, com narrativas do folclore infantil brasileiro. Essa á “Se Essa Rua Fosse Minha – Espetáculo de Brincar“, destaque na programação do Teatro Guairinha nos dias 11 e 12 de outubro. Quem levar um brinquedo vai pagar somente meia entrada.

Uma experiência de interatividade que apresenta para as crianças a riqueza da gama de brincadeiras de rua, do folclore brasileiro infantil e proporciona aos adultos um mergulho de volta a sua infância. Durante o espetáculo, é compartilhada entre pais, avós, filhos e netos a experiência de brincar junto aos atores.

A peça apresenta e resgata uma seleção de brincadeiras tradicionais brasileiras surgidas a partir de diferentes veias étnicas de origem:

“Se Essa Rua Fosse Minha”

“Histórias Sem Fim”

“Cabra Cega”

“Cinco Marias”

“Cataflau”

“Elefante Colorido”

“Alecrim Dourado”

“Encontrar figuras nas nuvens”

“Já Quem Pô”

“Carneirinho Carneirão”

“Elástico”

“Guerreiros Nagô”

“Pipa”

“Batatinha Frita 1, 2, 3”

“Mamãe Posso Ir”

“Bem-me-Quer, Mal-Me–Quer”

“Sapo Cururu”

“Teresinha de Jesus”

“Salada Mista”

“Mulher Rendeira”

“Amarelinha”

“Passa-Passa Gavião”

Há 22 anos em cartaz, com a marca de mais de 1 milhão de espectadores, em 2023, o espetáculo representou o Brasil no Nápolis Festival For Kids, na Tunísia, a convite da Embaixada do Brasil na Tunísia. A obra mereceu prêmios nacionais e internacionais. Para representar o Brasil, o texto foi selecionado para o catálogo da Feira de Bologna, um dos maiores eventos literários do mundo.

“Teresinha de Jesus” e “Alecrim Dourado” são personagens brincantes, com diferentes origens e realidades culturais, mas que se reúnem todos os dias na rua onde moram para brincar. Enquanto brincam eles tecem reflexões e comentários sobre a vida e sobre a experiência única que é crescer e amadurecer.

Paula Giannini constrói a história de forma delicada, criativa e ágil, envolvendo o espectador na peça que, às crianças, propõe um novo mundo repleto de brincadeiras e, aos adultos, um mergulho na memória de brinquedos que fizeram parte da infância brasileira desde sua origem.

A direção de Amauri Ernani trabalha com os atores como figuras atemporais, que cantam, dançam e brincam, interagindo diretamente com os espectadores durante todo o espetáculo, buscando desta forma uma maior cumplicidade entre artista e plateia, bem como entre a plateia como um todo; transformando os três personagens do texto em “brincantes”.

A peça “Se Essa Rua Fosse Minha – Espetáculo de Brincar” será exibida no Teatro Guairinha – Auditório Salvador de Ferrante (R. XV de Novembro, 971, Centro, sábado e domingo, às 16h. A duração é de 70 minutos e os ingressos custam R$ 60 (meia entrada com doação de brinquedo).