Supermercado faz concurso do Cabelo Maluco no Dia das Crianças

Um concurso divertido, que pode render até R$ 1 mil em vale compras, promete agitar o domingão do Dia das Crianças em Curitiba e região. O Rio Verde Supermercados e Harger Atacado & Varejo realizam um café especial em homenagem aos pequenos e o concurso do Cabelo Maluco. O evento tem inscrição gratuita e vai premiar os vencedores com vale compras de R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 250 para os três primeiros. A escolha será pelas redes sociais.

O café e o “desfile” dos cabelos malucos será das 16h às 18h em todas as lojas do Rio Verde e do Harger. A tradição dos cafés especiais nas lojas Rio Verde começou há mais de 20 anos, tornando a rede pioneira nesse tipo de evento na região. Ao longo das décadas, essas ações se consolidaram como momentos marcantes de confraternização com os clientes em datas comemorativas.

Além do café da tarde, o evento terá neste ano a disputa dos cabelos malucos. As crianças e suas famílias capricham na criatividade, com cores e acessórios, para deixar o penteado da turminha colorido e divertido.

Os pais devem ir até as lojas da rede, tirar uma foto dos pequenos com o cabelo maluco, e postar nas redes sociais pessoais, marcando os perfis do Rio Verde (@rederioverdesrv) ou do Harger (@redeharger). Serão dois concursos distintos, um para cada bandeira. As fotos mais curtidas ganham o vale compras. O resultado será divulgado em até 24horas após o início.