Dia das Crianças terá novas tempestades no Paraná

A semana foi de guarda-chuva aberto no Paraná e, quando a gente achava que teria um respiro no fim de semana, o domingo (12/10) promete trazer mais água ainda. O Dia das Crianças e feriado de Nossa Senhora Aparecida vai ser de temporal em boa parte do estado, com as primeiras pancadas previstas já na madrugada, principalmente na região Oeste.

Entre segunda e quinta, a chuva não deu trégua em várias cidades. O litoral foi o mais castigado: Antonina acumulou impressionantes 74,2 mm e Guaraqueçaba 66,6 mm. Em Curitiba, o volume chegou a 31,4 mm. Mas tem um dado curioso: Cornélio Procópio, que estava praticamente no seco desde o fim de julho, finalmente viu água – e não foi pouca. Dos 17,2 mm registrados em outubro, 15,4 mm caíram só nesta semana.

Para entender o quanto isso é significativo: desde o fim de julho até setembro inteiro, somando todos os dias chuvosos, Cornélio não tinha chegado nem a 16 mm de acumulado. Uma verdadeira seca.

Nesta sexta-feira (10/10), a chuva ainda persiste do Leste ao Litoral, com algumas pancadas mais fracas no Norte. “Nos Campos Gerais, Norte Pioneiro, Norte e Norte Novo, as pancadas de chuva são mais irregulares, principalmente no período da manhã, mas, durante a tarde, a chuva fica um pouco mais consistente nessas áreas também”, explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

Com tanta nuvem, o calor nem aparece direito. Curitiba, Litoral e região de Ponta Grossa ficam com máximas abaixo dos 20°C. Já no Interior a situação melhora um pouco – o sol predomina no Noroeste, Oeste e Sudoeste, elevando os termômetros até 26°C.

Sol vai dar as caras no fim de semana?

Sábado será aquele dia para aproveitar. O sol finalmente dá as caras na capital, ainda que timidamente, especialmente à tarde. A temperatura deve chegar perto dos 20°C. Na maioria das regiões paranaenses o dia será ensolarado, com máximas de até 30°C no norte e 28°C no oeste. Só o Litoral continua com céu nublado e possibilidade de chuvisco.

Aí vem o domingo… E não é uma boa notícia para quem planejou atividades ao ar livre no Dia das Crianças. “Mais uma frente fria associada a um ciclone extratropical sobre o oceano atlântico traz risco de temporais no estado, começando pelas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste já na madrugada. Estão previstas pancadas de chuva e trovoadas, além de rajadas de vento acima de 50 km/h, podendo ter alguns picos de até 70 km/h ao longo do dia”, ressalta Jacóbsen.

A instabilidade começa justamente pelas áreas que fazem fronteira com Paraguai, Argentina e divisa com Mato Grosso do Sul. Ao longo do domingo, o tempo vai mudando rapidamente nas outras regiões – Centro-Sul, Norte, Leste e Litoral também serão afetados, mas com chuvas menos intensas do que na faixa Oeste.

O tempo só deve estabilizar em todo o Paraná a partir de terça-feira.