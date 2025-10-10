Motorista se veste de palhaço e leva alegria a passageiros em ônibus de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O que era para ser mais um dia comum para os passageiros do Ligeirão Norte/Sul, se tornou uma feliz surpresa. Nesta sexta-feira (10/10), o motorista Izaias Francisco Fernandes Júnior, de 45 anos, se vestiu de palhaço e enfeitou o ônibus com balões.

Segundo a prefeitura, Izaias é conhecido por fazer a surpresa todo os anos. A ação dessa vez é uma homenagem para a criançada devido ao Dia das Crianças, comemorado neste domingo (12/10).

O palhaço, batizado de Glorinha, faz uma homenagem à empresa Glória, operadora da linha. “Eu amo ser motorista de ônibus e trabalhar com o público, e as pessoas no dia a dia estão sempre sérias, é muito difícil arrancar um sorriso de um passageiro no ônibus. Com o palhaço e os balões, eles sorriem, lembram da infância, é muito bom”, diz o motorista, que no fim do ano também se caracteriza de Papai Noel.

Durante a viagem, crianças receberam um kit com lanchinho e uma cartilha sobre a educação no trânsito. Andy Fleurinord, de 6 anos, ficou feliz em ver o palhaço Glorinha e a decoração. Ele e a mãe, Andrise Thomas, são haitianos e estavam indo para a terapia do menino, que é autista.

“É muito bom lembrar da nossa infância. Deixa o nosso dia mais leve. Achei muito bonita a iniciativa”, disse ela.

Motorista há 20 anos, Izaías trabalhou também como cobrador e diz que não troca o trabalho no transporte coletivo por nada. “Venho de uma família de comerciantes, então eu gosto de trabalhar com o público. E gosto de transportar as pessoas, de saber que estou ajudando no dia a dia delas, com segurança e cuidado”, afirmou.