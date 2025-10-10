Caixa anuncia financiamento de até 80% do valor de imóveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Responsável por quase 70% dos financiamentos imobiliários do país, a Caixa volta a financiar até 80% do valor da casa própria no sistema de amortização SAC (Sistema de Amortização Constante), no qual as parcelas são maiores no início e menores no fim, por causa da diminuição progressiva dos juros.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10/10), durante anúncio do novo modelo de crédito imobiliário que terá a liberação total dos depósitos compulsórios da poupança para ampliar o acesso da classe média à casa própria pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

+ Leia mais Professor morre subitamente em prédio da Reitoria da UFPR

Desde 1º de novembro de 2024, a cota máxima de financiamento admitida pela Caixa estava em até 70% do valor do imóvel, porque o banco estava trabalhando no limite da sua capacidade.

Segundo o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a decisão desta sexta foi possível graças às mudanças nas regras do uso do FGTS e da poupança.

As mudanças no uso dos recursos da poupança para a compra de imóveis residenciais tenta resolver uma complicada equação que tem encarecido o crédito e distanciado o brasileiro do seu sonho da casa própria: demanda por imóveis em alta, alto volume de saques da caderneta de poupança –de onde vêm os recursos para o crédito– e Selic em dois dígitos e retomando ritmo de escalada.

Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o novo modelo de crédito imobiliário vai permitir que a Caixa financie 80 mil unidades a mais até o final de 2026.

O novo modelo de crédito habitacional deve injetar, de forma imediata, pelo menos R$ 20 bilhões em recursos para a contratação de financiamentos imobiliários.