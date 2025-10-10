Professor morre subitamente em prédio da Reitoria da UFPR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tristeza tomou conta da comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com o falecimento repentino de José Scaff Filho, de 67 anos, esposo da professora Elisângela Alves da Silva Scaff, do Setor de Educação. O ocorrido aconteceu na noite de quarta-feira (08/10), nas dependências do Edifício Dom Pedro I, um dos prédios históricos da Reitoria.

José aguardava a esposa quando sofreu um mal súbito no banheiro do andar térreo. Por volta das 19h20, a equipe de segurança o encontrou já desacordado e imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar da rápida chegada da equipe médica, aproximadamente às 19h45, nada pôde ser feito além de constatar o óbito.

Como o falecimento aconteceu em ambiente público, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Científica foram chamadas para os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pouco antes das 22h.

A Reitoria da UFPR, a Direção do Setor de Educação e a Direção do Setor de Ciências Humanas e Letras emitiram comunicado oficial expressando profundo pesar.