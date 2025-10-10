Falecimentos em Curitiba: obituário desta sexta-feira (10/10)

ADRIANO INDIO DO BRASIL RIBAS PINTO, 52 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOSE MARCELINO RIBAS PINTO e IARA RIBAS PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
ANA RITA MACHADO RAMOS, 67 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO DOS SANTOS RAMOS. Filiação: AUGUSTO CORDEIRO MACHADO e SEBASTIANA RIBEIRO DE GODOIS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
ANGELO MOREIRA DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Cônjuge: ELZA SANTANA DA SILVA. Filiação: LOURENCO MOREIRA DA SILVA e ANA CUSTODIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
APARECIDA ARICLE MOCELIN GASPARIN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRINHO SIRO GASPARIN. Filiação: ANTONIO MOCELIN BORATO e MARGARIDA GASPARIN MOCELIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
DEJANIR SOUZA DA CRUZ BARAO, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IVAN BARAO. Filiação: ANTONIO ROSA DA CRUZ e LAZARA SOUZA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 09/10/2025.
DULCE FRANCIOZI RECH, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROLANDO RECH. Filiação: EDMUNDO FRANCIOZI e ARMINDA FRANCIOZI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
ELFRIDA SANTOS DE OLIVEIRA, 100 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) EVENTOS. Cônjuge: JOAO SANTOS DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO VICENTE ALVES e ESCOLASTICA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
ELPIDIO ANTONIO DE PAULA, 89 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: NAO SOUBE INFORMAR. Filiação: MANOEL ANTONIO DE PAULA e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
GARCIA VIEIRA PEREIRA DO VALE, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLI RISTOW PEREIRA DO VALE. Filiação: MANOEL PEREIRA DO VALE e JOAQUINA VIEIRA NETO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
HERALDO ITAMAR RIBEIRO DITZEL, 74 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: EUNICE MARCELINO DOS SANTOS. Filiação: HERUS ARAUJO DITZEL e LILA RIBEIRO DITZEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
HGELENA DAVILA STAVIZKI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS STAVISKI FILHO. Filiação: FRANCISCO DAVILA e EMILIA AUGUSTA DAVILA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 11 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
IUSMARA DO ROCIO CARDOZO CORREA, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OSVALDIR CORREA. Filiação: ARNOLDO WILUR BUENO CARDOZO e JOSEFA CARDOZO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
IVAN VELOSO BRITO JUNIOR, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IVAN VELOSO BRITO e MARIA CONSTANTINA GONCALVES DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
JOAO CARLOS CHESLAK, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: SANDRA CONCEICAO ZANIN CHESLAK. Filiação: CARLOS CHESLAK e IFIGENIA CHESLAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
JOSE ORLANDO FERREIRA DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ELIZABETE DE JESUS DE OLIVEIRA. Filiação: DURVINO DE SOUZA e EDITH FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
LUISA MARISA NOGUEIRA, 61 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: LUIZ CARLOS NOGUEIRA e MARIA NAIR NOGUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MARIA APARECIDA D ANDREA DE ALMEIDA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO MEIRELLES DE ALMEIDA JUNIOR. Filiação: VICENTE D ANDREA e LUIZA BERTOZZI D ANDREA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MARISA MARLI RIBAS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO DE JESUS LACERDA RIBAS. Filiação: ALFREDO PERCI DE OLIVEIRA e ALICE DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MATHEUS HENRIQUE GONCALVES CAMARGO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DANIEL VICTOR CAMRGO e RAFAELLI VITORIOA MARTINS GONCALVES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
OLINDA AMALIA LOBO DE ASSIS, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: PAULO DE ASSIS. Filiação: ALCEU FERREIRA LOBO e OLIMPIA NASCIMENTO LOBO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
RAFAEL WILLIAM SCHUTZE, 35 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: WALTER LUIZ SCHUTZE e SUELI MARA SIQUEIRA SCHUTZE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
SERGIO LUIZ DA SILVEIRA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR FÁRMACIA. Cônjuge: ELIANE CARNEIRO DA SILVEIRA. Filiação: LEVI VERISSIMO DA SILVEIRA e GILBERTA VEIGA DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 09/10/2025.
TARCILIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON PINTO DE OLIVEIRA. Filiação: PROCOPIO ALVES JARDAO e ZULMIRA RIBEIRO ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
THEREZA OLIVIA SCHNEIDER, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MANDL. Filiação: ALUYZ SCHNEIDER e DORVALINA SCHNEIDER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
WANDERLEY MATHIAS PASSOS, 62 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROSANGELA FRANCO DE SOUZA PASSOS. Filiação: PEDRO MATHIAS PASSOS e TEREZINHA FERREIRA PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.