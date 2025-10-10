Previsão de chuva em Curitiba cancela programação gratuita de Dia das Crianças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A prefeitura anunciou que as atividades do Festival Primavera Curitiba previstas para ocorrerem neste domingo (12/10) no Passeio Público, Parque Barigui e Parque Tanguá foram canceladas. A festa do Dia das Crianças no Parque Barigui e a Festa da Praça da Liberdade, no Bairro Alto, também foram canceladas devido à previsão de chuva permanecer na capital paranaense.

De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada com base em dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O instituto alerta que Curitiba pode registrar 36,9 mm de chuva no domingo (12/10), o que torna impossível a realização dos eventos.

Vale destacar que as atividades programadas para este sábado (11/10) na Rua XV de Novembro, no Jardim Botânico, Parque Tanguá e Passeio Público foram mantidas, por conta de uma possível trégua da chuva no começo do fim de semana.

Neste sábado (11/10), a brincadeira também é garantida no Lazer no Bairro, na Praça Monteiro Lobato, das 13h às 17h; no Jardinete Joel Dias da Silva, das 14h às 17h; e na Praça do Itamaraty, das 14h às 17h. Toda a programação é gratuita.