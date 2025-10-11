Vinada Cultural acontece neste sábado com cachorros-quentes por R$ 29

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11 horas deste sábado (11/10), o Passeio Público, em Curitiba, será tomado por barraquinhas de cachorro-quente. A Vinada Cultural está de volta com uma programação recheada de música, gastronomia e diversão para todas as idades. O evento, que já virou tradição na capital paranaense, combina apresentações culturais voltadas às crianças com uma seleção especial de cachorros-quentes, vendidos a preço único de R$ 29.

Nesta edição, o público poderá escolher entre 12 versões de hot dogs, incluindo opções doces e vegetarianas. Marcas já conhecidas do público curitibano participam do evento, como Green Dog (vencedor do Prêmio Bom Gourmet na categoria Cachorro-Quente), Burguer Bar, Expresso Luvizotto, Scooby Dog, Donas do Sabor, Meia Boca e Au Au Lanches.

O cardápio promete agradar todos os gostos. Desde os que gostam de lanches caprichados, com duas vinas, bacon e cheddar, até quem prefere receitas mais diferentes com cebola caramelizada, parmesão maçaricado e molho teriyaki. Há opções até para quem quer se arriscar e experimentar o agridoce ou completamente doce.

Cardápio da Vinada Cultural 2025

Green Dog: Lhomo & Bacon (Duas vinas, cubos de bacon crocante, molho especial da casa e batata palha no pão ultra macio) e Nhatacas de Juca (Duas vinas, Catupiry Original, gorgonzola, castanha de caju crocante no pão ultra macio). Opcional de cortesia: Molho de pimenta do Chef André Pionteke. Também há opção dos lanches com vina de porco ou vegetariana;

(Duas vinas, cubos de bacon crocante, molho especial da casa e batata palha no pão ultra macio) e (Duas vinas, Catupiry Original, gorgonzola, castanha de caju crocante no pão ultra macio). Opcional de cortesia: Molho de pimenta do Chef André Pionteke. Também há opção dos lanches com vina de porco ou vegetariana; Burguer Bar : Hot Dog Coreano (Pão de hot dog, Corn Dog, batata palha com bacon, creme de queijos e maionese artesanal) e Hot Dog S’mores (Pão, creme de baunilha, choco biscuit e marshmallow maçaricado);

: (Pão de hot dog, Corn Dog, batata palha com bacon, creme de queijos e maionese artesanal) e (Pão, creme de baunilha, choco biscuit e marshmallow maçaricado); Expresso Luvizotto : Hot Dog Bacon Cheddar (Pão, maionese da casa, milho, picles, 2 vinas, ketchup, mostarda, bacon, cheddar cremoso, farofa de bacon com batata palha e cebola crispy) e Hot Dog Creme de Avelã e Morango (Pão, creme de avelã, morangos, creme de Ninho e leite em pó Ninho);

: (Pão, maionese da casa, milho, picles, 2 vinas, ketchup, mostarda, bacon, cheddar cremoso, farofa de bacon com batata palha e cebola crispy) e (Pão, creme de avelã, morangos, creme de Ninho e leite em pó Ninho); Scooby Dog : Scooby Power Bacon (Pão macio, 1 vina, molho verde especial, tomate, cebola, bacon crocante, batata palha e cream cheese);

: (Pão macio, 1 vina, molho verde especial, tomate, cebola, bacon crocante, batata palha e cream cheese); Donas do Sabor : Dog Grill Bacon (Pão fofinho, salsicha, maionese grill, cream cheese, cebola caramelizada, bacon crocante, farofinha especial, parmesão maçaricado e cebolinha fresca) e Dog Moranguito (Pão doce, creme de morango, morangos frescos, açúcar de confeiteiro e raspas de chocolate branco);

: (Pão fofinho, salsicha, maionese grill, cream cheese, cebola caramelizada, bacon crocante, farofinha especial, parmesão maçaricado e cebolinha fresca) e (Pão doce, creme de morango, morangos frescos, açúcar de confeiteiro e raspas de chocolate branco); Meia Boca : Duplo Suíno (Pão francês, 2 vinas, maionese caseira defumada, pernil desfiado (chapeado com tomate e cebola), vinagrete da casa e mostarda) e Duplo nipo-brasileiro (Pão francês, 2 vinas, creme de cheddar com cebola e bacon ao teriyaki);

: (Pão francês, 2 vinas, maionese caseira defumada, pernil desfiado (chapeado com tomate e cebola), vinagrete da casa e mostarda) e (Pão francês, 2 vinas, creme de cheddar com cebola e bacon ao teriyaki); Au Au Lanches: Grill Barbecue (2 salsichas tipo americana grelhadas de 30g, molho barbecue, queijo mussarela e cebolas crocantes).

Para acompanhar os lanches, haverá venda de chopes artesanais, refrigerantes e sucos. Quem quiser aproveitar uma sobremesa, o carrinho da Toca do Churros oferece sobremesas clássicas e especiais, com preços entre R$ 20 e R$ 29.

Vale lembrar que não serão aceitos pagamentos em dinheiro ou vale-alimentação. As compras poderão ser feitas via Pix ou cartões de crédito e débito.

Serviço

Vinada Cultural

Local: Passeio Público, próximo ao Coreto Digital, localizado na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, no bairro Centro

Horário: das 11h às 20h

Preços: cachorros quentes a R$ 29 por unidade; churros a partir de R$ 20; águas, sucos e refrigerantes a partir de R$ 6,50; chopes a partir de R$ 14

Entrada gratuita