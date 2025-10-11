O Dia das Crianças é uma excelente oportunidade para os adultos se divertirem com os pequenos, e preparar receitas de sobremesas é uma forma deliciosa de tornar o feriado ainda mais especial. Além de proporcionar momentos de união e descontração, cozinhar juntos se transforma em uma atividade leve e prazerosa para toda a família.

A seguir, confira 7 receitas de sobremesas para o Dia das Crianças!

Bolo no palito

Ingredientes

Bolo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Brigadeiro

2 colheres de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

2 colheres de sopa chocolate em pó

Montagem

180 g de chocolate meio-amargo

Granulado colorido para enfeitar

Palitos para pirulito

Modo de preparo

Bolo

No liquidificador, coloque os ovos e bata por 5 minutos. Aos poucos, acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e bata por mais 3 minutos. Por último, adicione o fermento e bata para misturar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e desenforme o bolo.

Brigadeiro

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem.

Montagem

Desmanche o bolo, formando uma farofa, adicione o brigadeiro e misture até obter uma consistência homogênea. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da mistura e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa, coloque em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, coloque o chocolate meio-amargo em uma panela e leve ao fogo médio para derreter. Depois, retire as bolinhas da geladeira, espete nos palitos e passe no chocolate derretido. Decore com o granulado e sirva em seguida.

Maçã do amor

Ingredientes

500 g de açúcar

2 colheres de chá de vinagre branco

1 colher de chá de corante alimentício vermelho

5 maçãs

5 palitos de sorvete

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar, o vinagre e o corante e leve ao fogo médio até formar uma calda grossa. Em seguida, espete as maçãs nos palitos de sorvete e passe na calda. Coloque sobre uma assadeira, espere esfriar e sirva em seguida.

Picolé de morango com leite condensado

Ingredientes

500 g de morango fresco

200 g de leite condensado

200 ml de leite integral

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Lave bem os morangos, retire os cabinhos e corte-os em pedaços. Coloque os morangos no liquidificador e adicione o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o leite condensado e o leite à mistura de morango. Bata até que os ingredientes estejam completamente incorporados, formando um creme homogêneo e cremoso.

Despeje a mistura em forminhas de picolé ou em copos descartáveis. Coloque os palitos no centro de cada picolé. Leve ao congelador por cerca de 4 horas ou até que os picolés estejam completamente firmes.

Crepe de chocolate (Imagem: Chitaika | Shutterstock)

Crepe de chocolate

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó 200 ml de leite

Óleo para untar

Calda de chocolate e morango para servir

Modo de preparo

Na batedeira, coloque os ovos e bata até formar uma espuma. Acrescente o leite e bata por mais 5 minutos. Junte o açúcar mascavo e a farinha de trigo e bata até incorporar os ingredientes. Por último, coloque o chocolate em pó e bata por mais 1 minuto. Transfira a mistura para um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, coloque um pouco de massa sobre a panela, espalhe e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva com a calda de chocolate e os morangos.

Pudim de chocolate

Ingredientes

Pudim

395 de leite condensado

200 g de creme de leite

1 1/2 xícaras de chá de leite

4 ovos

200 g de chocolate meio-amargo derretido

3 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado e continue mexendo até a calda ficar lisa e homogênea. Despeje em uma forma de pudim (com furo no meio), espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Pudim

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite, os ovos, o chocolate derretido, o cacau em pó e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada.

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria (coloque a forma de pudim dentro de uma assadeira maior com água quente) por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que o pudim esteja firme (faça o teste do palito: ele deve sair limpo). Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou de um dia para o outro.

Torta de limão (Imagem: Eldred Lim | Shutterstock)

Torta de limão

Ingredientes

360 g de biscoito de maisena

2 colheres de sopa de manteiga

340 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Suco de 2 limões

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, passando por uma peneira. Adicione a manteiga e misture até obter uma farofa úmida. Após, distribua a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.

Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o creme de leite e bata novamente para incorporar. Distribua a mistura sobre a massa e leve à geladeira até firmar. Retire da geladeira e desenforme. Sirva em seguida.

Merengue

Ingredientes

300 g de suspiro

1 kg de chantili

300 g de morango picado

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o chantili e bata até ficar firme. Em um refratário, faça uma camada de chantili, suspiro e morango, finalizando com o chantili. Decore com os morangos e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.