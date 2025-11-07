Feira de colecionismo em Curitiba reúne raridades e mais de 100 expositores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste fim de semana

Neste sábado (08/11) e domingo (09/11), a Praça de Eventos do Alto da XV Mall, em Curitiba, recebe a penúltima edição de 2025 da tradicional feira de colecionismo. O evento reúne mais de 100 expositores de Curitiba e região metropolitana e conta com diversos itens, como carrinhos de Hot Wheels, vinis, moedas, brinquedos antigos, jogos de tabuleiro, videogames, vinhos e doces.

Com expectativa de 5 mil visitantes durante o fim de semana, o evento proporciona compras e trocas de itens raros e antigos.

A feira também contará com atrações como Arena Pokémon, espaço de customização de miniaturas e sala de troca de figurinhas, que permitirá aos participantes conhecer coleções exclusivas, negociar itens e encontrar figurinhas inusitadas. Outra atração confirmada é o Zequinha, personagem clássico do ilustrador curitibano Nilson Müller.

“Chegamos a 11ª edição da feira neste ano, movimentando mais de 50 mil pessoas em todos esses meses. O evento tem um público fiel e engajado, que aproveita a localização, estrutura e segurança do shopping para compartilhar interesses em comum e fazer bons negócios”, afirma a coordenadora de marketing do Alto da XV Mall, Alana Cunha.

Serviço – Feira Multicolecionismo Universo Colecionadores

Data: 08 e 09 de novembro de 2025

Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601, na praça de eventos

Horário Sábado: das 10h às 20h

Horário domingo: das 12h às 19h

Entrada gratuita