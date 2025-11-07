Virada Esportiva e Cultural de Pinhais terá 60 atrações; veja programação

Prepare-se para uma verdadeira maratona de diversão e cultura! Entre os dias 14 e 16 de novembro, Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai ferver com sua primeira Virada Esportiva e Cultural, um festival gratuito que promete movimentar a cidade com mais de 60 atrações para todos os gostos.
O Parque das Águas será o coração pulsante do evento, mas a festa se espalha por outros cantos da cidade, como o Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann e o Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia. A iniciativa é da Prefeitura de Pinhais, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Semel).
A largada oficial acontece na sexta-feira (14), às 18h30, no Parque das Águas. Logo em seguida, a criançada poderá curtir um curta-metragem e o filme “Leo” em um cinema inflável montado especialmente para o evento. Enquanto isso, para quem curte teatro de arrepiar, a Companhia Teatral Vigor Mortis apresentará “A Maldição dos 27 anos” no Newton Freire.
+ Veja mais: Apartamento de R$ 40 milhões em Curitiba tem bosque particular e sensação de casa nas alturas
O bacana é que a peça conta com a participação de atores amadores da comunidade, que podem se inscrever em um workshop gratuito nos dias 8 e 9 de novembro, com ensaio no dia 13.
No sábado (15), a programação começa cedo, às 9h, com torneios esportivos, e vai até altas horas com shows musicais. Já no domingo (16), o dia abre com o passeio Pedala Pinhais Primavera, às 7h30, na Estrada Ecológica ao lado do Parque das Águas. A tarde promete ferver com o Festival de Hip Hop, com batalhas de rimas e breaking que vão agitar o público até o último show, previsto para as 19h30.
“A primeira edição da Virada Esportiva e Cultural representa mais que o cumprimento de um plano de governo, representa um marco para o município, promove o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e à inclusão”, comemora a diretora de Cultura da Semel, Damiane Mançasz, uma das coordenadoras do evento. “Uma programação pensada com cuidado e carinho e repleta de atrações que levam encanto, entretenimento e diversão para a população de Pinhais”, acrescenta.
A Virada tem como DNA os projetos de Lazer, Inclusão e Qualidade de Vida da Semel, como o Histórias que Incluem, que dá protagonismo às pessoas com deficiência e neuroatípicas, bem como suas famílias.
+ Leia mais: Ônibus de Curitiba têm botão contra assédio: foram 22 acionamentos em 2025
Ah, e não se preocupe com o bolso! Todas as atrações são gratuitas e incluem peças teatrais, shows musicais, dança, palhaçaria, magia, esportes diversos, contação de histórias e apresentações de inclusão, além de opções de artesanato e gastronomia para todos os gostos.
Aliás, segundo a diretora Damiane, o objetivo é fortalecer o vínculo com a comunidade e garantir que a Virada se torne tradição, crescendo nos próximos anos com novas experiências, talentos e atrações.
Veja a programação completa da Virada Esportiva e Cultural de Pinhais
Palco Principal
Sexta-feira, 14/11
- 18h30 – Abertura oficial
- 19h – Cinema inflável – Curta-metragem Mahuru – Infantil e Filme “Leo” – Comédia/Musical/Infantil
- 21h – Move Dance Extreme
Sábado, 15/11
- 10h – História de Protagonista
- 12h – Studio Bella Martins
- 12h30 – Lukhe
- 13h30 – Banda Municipal
- 14h10 – DJ Tiago Rangel
- 14h30 – Christian Guibor
- 15h30 – The Shiftshaders
- 16h30 – Gran Verano
- 18h – CTG Posteiro dos Mananciais
- 18h30 – Move Dance Extreme
- 21h – Iris e Isadora
- 22h – Léo e Luan
- 23h30 – Suburbanos
Domingo, 16/11
- 7h30 – Pedala Pinhais
- 9h – Move Dance Extreme
- 12h – Samuka e Liah Vitoria
- 13h – Abertura Festival de Hip-Hop (Inscrições) 14h30 – Festival de Hip-Hop (Batalha de Rima)
- 16h – Festival de Hip-Hop (Batalha de Breaking) 19h30 – Show – Zuluzão e Ornellas