Virada Esportiva e Cultural de Pinhais terá 60 atrações; veja programação

Prepare-se para uma verdadeira maratona de diversão e cultura! Entre os dias 14 e 16 de novembro, Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai ferver com sua primeira Virada Esportiva e Cultural, um festival gratuito que promete movimentar a cidade com mais de 60 atrações para todos os gostos.

O Parque das Águas será o coração pulsante do evento, mas a festa se espalha por outros cantos da cidade, como o Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann e o Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia. A iniciativa é da Prefeitura de Pinhais, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Semel).

A largada oficial acontece na sexta-feira (14), às 18h30, no Parque das Águas. Logo em seguida, a criançada poderá curtir um curta-metragem e o filme “Leo” em um cinema inflável montado especialmente para o evento. Enquanto isso, para quem curte teatro de arrepiar, a Companhia Teatral Vigor Mortis apresentará “A Maldição dos 27 anos” no Newton Freire.

O bacana é que a peça conta com a participação de atores amadores da comunidade, que podem se inscrever em um workshop gratuito nos dias 8 e 9 de novembro, com ensaio no dia 13.

No sábado (15), a programação começa cedo, às 9h, com torneios esportivos, e vai até altas horas com shows musicais. Já no domingo (16), o dia abre com o passeio Pedala Pinhais Primavera, às 7h30, na Estrada Ecológica ao lado do Parque das Águas. A tarde promete ferver com o Festival de Hip Hop, com batalhas de rimas e breaking que vão agitar o público até o último show, previsto para as 19h30.

“A primeira edição da Virada Esportiva e Cultural representa mais que o cumprimento de um plano de governo, representa um marco para o município, promove o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e à inclusão”, comemora a diretora de Cultura da Semel, Damiane Mançasz, uma das coordenadoras do evento. “Uma programação pensada com cuidado e carinho e repleta de atrações que levam encanto, entretenimento e diversão para a população de Pinhais”, acrescenta.

A Virada tem como DNA os projetos de Lazer, Inclusão e Qualidade de Vida da Semel, como o Histórias que Incluem, que dá protagonismo às pessoas com deficiência e neuroatípicas, bem como suas famílias.

Ah, e não se preocupe com o bolso! Todas as atrações são gratuitas e incluem peças teatrais, shows musicais, dança, palhaçaria, magia, esportes diversos, contação de histórias e apresentações de inclusão, além de opções de artesanato e gastronomia para todos os gostos.

Aliás, segundo a diretora Damiane, o objetivo é fortalecer o vínculo com a comunidade e garantir que a Virada se torne tradição, crescendo nos próximos anos com novas experiências, talentos e atrações.

Veja a programação completa da Virada Esportiva e Cultural de Pinhais

Palco Principal

Sexta-feira, 14/11

18h30 – Abertura oficial

19h – Cinema inflável – Curta-metragem Mahuru – Infantil e Filme “Leo” – Comédia/Musical/Infantil

21h – Move Dance Extreme

Sábado, 15/11

10h – História de Protagonista

12h – Studio Bella Martins

12h30 – Lukhe

13h30 – Banda Municipal

14h10 – DJ Tiago Rangel

14h30 – Christian Guibor

15h30 – The Shiftshaders

16h30 – Gran Verano

18h – CTG Posteiro dos Mananciais

18h30 – Move Dance Extreme

21h – Iris e Isadora

22h – Léo e Luan

23h30 – Suburbanos

Domingo, 16/11

7h30 – Pedala Pinhais

9h – Move Dance Extreme

12h – Samuka e Liah Vitoria

13h – Abertura Festival de Hip-Hop (Inscrições) 14h30 – Festival de Hip-Hop (Batalha de Rima)

16h – Festival de Hip-Hop (Batalha de Breaking) 19h30 – Show – Zuluzão e Ornellas