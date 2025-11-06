Ônibus de Curitiba têm botão contra assédio: foram 22 acionamentos em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Como medida para tentar inibir o assédio sexual no transporte coletivo, os ônibus de Curitiba possuem um botão de importunação sexual no console do motorista, que aciona a funcionalidade quando é constatado algum tipo de assédio nos veículos.

Após o motorista apertar o botão, um alerta é enviado para o Centro de Controle Operacional (CCO) da Urbs e para a Muralha Digital, acionando a Guarda Municipal por georreferenciamento.

Segundo Maison Mazetto, chefe do CCO, desde a implantação do sistema, em 2023, foram 99 acionamentos do botão. Destes, 22 ocorreram em 2025. Por dia, o transporte coletivo de Curitiba atende 550 mil passageiros.

“O sistema permite que o aviso de importunação sexual do ônibus seja recebido imediatamente pelo CCO e a Muralha Digital, com identificação da linha, número do ônibus e localização do veículo. A partir do alerta, a demanda é repassada para a vigilância do terminal mais próximo e para a Guarda Municipal. É uma resposta muito rápida, que ajuda a combater esse tipo de crime dos ônibus”, explica o diretor do CCO.

Toda a frota de 1.189 ônibus de Curitiba é equipada com o botão. Os veículos também possuem botões sobre acidentes e ocorrência de rabeiras.

Câmeras nos ônibus de Curitiba

Os botões e as câmeras dentro dos ônibus ajudam a inibir o assédio e identificar os envolvidos. Atualmente, 62% da frota operante possui câmeras e todos os novos ônibus que entram no sistema são equipados com dispositivos de monitoramento.

Neste ano, o número de acionamentos (22) está 42% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, com 38 registros.

De acordo com Mazetto, com os acionamentos é possível traçar um panorama de dias e horários nos quais mais ocorrem os crimes. Com base no histórico, as importunações ocorrem principalmente fora do horário de pico, das 14h às 16h, e com maior frequência às quartas e quintas-feiras.

A importância de denunciar

A Urbanização de Curitiba (Urbs) alerta que é necessário que a vítima ou alguma testemunha denuncie a importunação ao motorista. Muitas mulheres ainda se sentem incomodadas em se manifestar sobre o assédio ou não sabem da existência do botão nos ônibus.

A psicóloga Claudia Yones, que sempre anda de ônibus, conta que uma de suas pacientes foi vítima de assédio quando estava dentro do coletivo. “O sexo feminino é sempre muito vulnerável nesses episódios, mas tem que enfrentar a situação e um botão como esse ajuda a denunciar e agilizar a resposta da polícia”, disse.

A estudante Luciana Ramile diz que a preocupação é sempre nos horários em que os ônibus estão mais cheios. “A gente sempre tem que ficar atenta, então saber dessa possibilidade de acionar a Polícia rapidamente nos ajuda”, conta.

A importunação sexual em ônibus é crime previsto no Código Penal (Art. 215-A) e pode resultar em pena de reclusão de até cinco anos. Caso seja vítima, é essencial buscar ajuda e segurança: vá até o motorista, que pode acionar o botão, peça ajuda a outro passageiro ou procure um local seguro para se sentar.

A Urbs também recomenda que, se possível, é importante tentar documentar o ocorrido, seja por meio de fotos/vídeos ou coletando informações de testemunhas. Após o ocorrido, é indicado registrar boletim de ocorrência.