Curitiba Restaurant Week começa nesta sexta com tributo à gastronomia italiana

Curitiba se veste de verde, branco e vermelho para receber a edição comemorativa e especial da Curitiba Restaurant Week, o tradicional festival gastronômico da cidade. Celebrando 30 edições e 15 anos de saborosas histórias em Curitiba, esta temporada (que vai de 07/11 a 07/12) presta um tributo à inconfundível culinária italiana – uma homenagem aos aromas, tradições e encantos que fazem da Itália um dos berços mais apaixonantes da gastronomia mundial.

“A proposta é resgatar o prazer de estar à mesa, valor tão presente na cultura italiana, e proporcionar experiências gastronômicas únicas que unem tradição, criatividade e afeto”, explica Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week. “Quando pensamos na Itália, não lembramos apenas das massas, dos vinhos e das sobremesas, mas também no convívio, no prazer de reunir pessoas ao redor da mesa”, acrescenta.

Segundo ele, essa edição foi pensada para valorizar o espírito da mesa como espaço de partilha, onde cada refeição é uma experiência afetiva. “Nosso convite aos restaurantes participantes é que revelem sua essência em cada prato, permitindo ao público viver momentos de proximidade e sabores inesquecíveis”, afirma.

A última edição, no primeiro semestre, demonstrou a força do evento, impactando mais de 30 mil pessoas e registrando 23 mil menus vendidos, sinalizando cerca de R$ 3 milhões em faturamento para o setor. Outro destaque é o caráter social e solidário do evento, já que os clientes têm a oportunidade de doar R$ 2 por menu vendido para o Pequeno Cotolengo.

Prato do restaurante Catanzaro, estreante no festival. Foto: Divulgação

Estreias e tradição no festival

Os 34 restaurantes participantes até o momento incluem nomes já conhecidos do público cativo do festival e também algumas casas estreantes, como:

Aatma Restaurante,

Bergamotta Bar,

Catanzaro,

Cordelo Café,

Ninetto,

Pede Thai Restobar (Água Verde e Centro),

Sforno Trattoria & Pizzaria,

Sonka Trattoria.

Os demais estabelecimentos que já confirmaram presença na edição comemorativa são:

A Sacristia,

Afonso’s,

Aish Baladi Gastronomia Árabe,

Anarco Empório e Restaurante Batel,

Avenida Paulista Curitiba,

Bardo Company,

Cantina do Délio (Batel e Itupava),

Casa Varela,

Donna Taça,

Gyozabar,

Ibérico (Água Verde e Ecoville),

Ícaro Greek Food,

Le Réchaud,

Limoeiro Casa de Comidas,

Luponero Restaurante,

Mia Trattoria,

Paco Cocina y Bar,

Parmè Casa de Parmegianas,

Qceviche!,

Scavollo Bigorrilho,

Spaccio Gourmet Curitiba,

Thai Restaurante Tailandês,

Tuk Tuk.

Para conhecer os menus completos basta acessar o site do festival.