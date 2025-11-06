Menu completo

Curitiba Restaurant Week começa nesta sexta com tributo à gastronomia italiana

Restaurant Week começa nesta sexta-feira e vai até 7 de dezembro de 2025.

Curitiba se veste de verde, branco e vermelho para receber a edição comemorativa e especial da Curitiba Restaurant Week, o tradicional festival gastronômico da cidade. Celebrando 30 edições e 15 anos de saborosas histórias em Curitiba, esta temporada (que vai de 07/11 a 07/12) presta um tributo à inconfundível culinária italiana – uma homenagem aos aromas, tradições e encantos que fazem da Itália um dos berços mais apaixonantes da gastronomia mundial.

“A proposta é resgatar o prazer de estar à mesa, valor tão presente na cultura italiana, e proporcionar experiências gastronômicas únicas que unem tradição, criatividade e afeto”, explica Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week. “Quando pensamos na Itália, não lembramos apenas das massas, dos vinhos e das sobremesas, mas também no convívio, no prazer de reunir pessoas ao redor da mesa”, acrescenta.

Segundo ele, essa edição foi pensada para valorizar o espírito da mesa como espaço de partilha, onde cada refeição é uma experiência afetiva. “Nosso convite aos restaurantes participantes é que revelem sua essência em cada prato, permitindo ao público viver momentos de proximidade e sabores inesquecíveis”, afirma.

A última edição, no primeiro semestre, demonstrou a força do evento, impactando mais de 30 mil pessoas e registrando 23 mil menus vendidos, sinalizando cerca de R$ 3 milhões em faturamento para o setor. Outro destaque é o caráter social e solidário do evento, já que os clientes têm a oportunidade de doar R$ 2 por menu vendido para o Pequeno Cotolengo.

Prato do restaurante Catanzaro, estreante no festival. Foto: Divulgação

Estreias e tradição no festival

Os 34 restaurantes participantes até o momento incluem nomes já conhecidos do público cativo do festival e também algumas casas estreantes, como:

  • Aatma Restaurante,
  • Bergamotta Bar,
  • Catanzaro,
  • Cordelo Café,
  • Ninetto,
  • Pede Thai Restobar (Água Verde e Centro),
  • Sforno Trattoria & Pizzaria,
  • Sonka Trattoria.

Os demais estabelecimentos que já confirmaram presença na edição comemorativa são:

  • A Sacristia,
  • Afonso’s,
  • Aish Baladi Gastronomia Árabe,
  • Anarco Empório e Restaurante Batel,
  • Avenida Paulista Curitiba,
  • Bardo Company,
  • Cantina do Délio (Batel e Itupava),
  • Casa Varela,
  • Donna Taça,
  • Gyozabar,
  • Ibérico (Água Verde e Ecoville),
  • Ícaro Greek Food,
  • Le Réchaud,
  • Limoeiro Casa de Comidas,
  • Luponero Restaurante,
  • Mia Trattoria,
  • Paco Cocina y Bar,
  • Parmè Casa de Parmegianas,
  • Qceviche!,
  • Scavollo Bigorrilho,
  • Spaccio Gourmet Curitiba,
  • Thai Restaurante Tailandês,
  • Tuk Tuk.

Para conhecer os menus completos basta acessar o site do festival.

