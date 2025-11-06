Curitiba Restaurant Week começa nesta sexta com tributo à gastronomia italiana

Curitiba se veste de verde, branco e vermelho para receber a edição comemorativa e especial da Curitiba Restaurant Week, o tradicional festival gastronômico da cidade. Celebrando 30 edições e 15 anos de saborosas histórias em Curitiba, esta temporada (que vai de 07/11 a 07/12) presta um tributo à inconfundível culinária italiana – uma homenagem aos aromas, tradições e encantos que fazem da Itália um dos berços mais apaixonantes da gastronomia mundial.
“A proposta é resgatar o prazer de estar à mesa, valor tão presente na cultura italiana, e proporcionar experiências gastronômicas únicas que unem tradição, criatividade e afeto”, explica Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week. “Quando pensamos na Itália, não lembramos apenas das massas, dos vinhos e das sobremesas, mas também no convívio, no prazer de reunir pessoas ao redor da mesa”, acrescenta.
Segundo ele, essa edição foi pensada para valorizar o espírito da mesa como espaço de partilha, onde cada refeição é uma experiência afetiva. “Nosso convite aos restaurantes participantes é que revelem sua essência em cada prato, permitindo ao público viver momentos de proximidade e sabores inesquecíveis”, afirma.
A última edição, no primeiro semestre, demonstrou a força do evento, impactando mais de 30 mil pessoas e registrando 23 mil menus vendidos, sinalizando cerca de R$ 3 milhões em faturamento para o setor. Outro destaque é o caráter social e solidário do evento, já que os clientes têm a oportunidade de doar R$ 2 por menu vendido para o Pequeno Cotolengo.
Estreias e tradição no festival
Os 34 restaurantes participantes até o momento incluem nomes já conhecidos do público cativo do festival e também algumas casas estreantes, como:
- Aatma Restaurante,
- Bergamotta Bar,
- Catanzaro,
- Cordelo Café,
- Ninetto,
- Pede Thai Restobar (Água Verde e Centro),
- Sforno Trattoria & Pizzaria,
- Sonka Trattoria.
Os demais estabelecimentos que já confirmaram presença na edição comemorativa são:
- A Sacristia,
- Afonso’s,
- Aish Baladi Gastronomia Árabe,
- Anarco Empório e Restaurante Batel,
- Avenida Paulista Curitiba,
- Bardo Company,
- Cantina do Délio (Batel e Itupava),
- Casa Varela,
- Donna Taça,
- Gyozabar,
- Ibérico (Água Verde e Ecoville),
- Ícaro Greek Food,
- Le Réchaud,
- Limoeiro Casa de Comidas,
- Luponero Restaurante,
- Mia Trattoria,
- Paco Cocina y Bar,
- Parmè Casa de Parmegianas,
- Qceviche!,
- Scavollo Bigorrilho,
- Spaccio Gourmet Curitiba,
- Thai Restaurante Tailandês,
- Tuk Tuk.
Para conhecer os menus completos basta acessar o site do festival.