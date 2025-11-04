Festival de Pão com Bolinho de Curitiba; receitas criativas e preço único

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Se você é um entusiasta da boa gastronomia de boteco, prepare-se: está chegando a hora de um dos ícones da culinária curitibana ganhar os holofotes. De 5 a 25 de novembro, o tradicional Festival de Pão com Bolinho chega à sua 23ª edição reunindo 32 endereços que vão transformar o sanduíche mais querido da cidade em verdadeiras obras de arte gastronômicas. E o melhor: preço único de R$ 25.

O evento tem DNA de comemoração. Aliás, não é para menos! Este é o 60º festival organizado pela plataforma Curitiba Honesta desde 2012, quando começou a trilhar seu caminho na construção da identidade gastronômica da capital paranaense. A Tribuna do Paraná é parceira do Festival de Pão Com Bolinho.

“É uma marca icônica e importante. Temos muito orgulho de ajudar a construir a identidade gastronômica de Curitiba com o Festival de Carne de Onça e o Festival de Pão com Bolinho”, afirma Sérgio Medeiros, diretor da empresa.

A criatividade nos trilhos

As receitas desta edição prometem levar os clientes ao delírio com combinações que fogem do tradicional e embarcam numa verdadeira viagem de sabores. Ah, e tem para todos os gostos!

Imagine um bolinho de bacalhau com maionese de azeitonas pretas no bom e velho pão francês. Ou que tal uma combinação de carne bovina e linguiça Blumenau com queijo prato e maionese artesanal de alho? E para os mais aventureiros, o inusitado bolinho de barreado, servido com maionese de banana-da-terra defumada e pão de erva-mate de fermentação natural.

Entre as criações que fazem o botequeiro babar está o bolinho de carne ucraniano com requeijão com nata, farofa de Cracóvia, raiz-forte com beterraba e pepino azedo. Vale lembrar também do sanduíche com bolinho de eisbein (joelho de porco) defumado, chucrute, relish de pepino, rúcula e maionese artesanal.

E a turma vegana não fica de fora dessa festa! O festival apresenta um bolinho de grão-de-bico ou proteína de soja com maionese de ervas e queijo cremoso vegetal.

Confira a seguir todos os 32 estabelecimentos que participam do Festival

911 DINER RESTAURANTE

Descrição: Bolinho com blend de carne bovina e suína com temperos da casa, maionese, servido no pão d’água feito na casa. Acompanha maionese, mostarda e ketchup.

Rua: Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – Lj 01– Mossunguê (Ecoville). Funcionamento: Segunda e terça das 11h às 16h. Quarta a sábado das 11h às 23h. @911diner

****

A OSTRA BÊBADA

Descrição: Bolinho de bacalhau, maionese de azeitonas pretas servido no pão francês.

Rua: Des. Ermelino de Leão, 95 – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 11h às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

****

ARMAZÉM SANTA ANA

Descrição: Bolinho elaborado com blend de carne bovina e linguiça Blumenau, queijo prato derretido, servido no pão brioche. Acompanha batatas fritas e maionese artesanal de alho.

Avenida: Senador Salgado Filho, 4460 – Uberaba. Funcionamento: Segunda a quarta das 14h às 22h30. Quinta e sexta das 14h às 23h. Sábado das 12h às 22h. @armazem_santa_ana

****

ARAU GASTROBAR

Descrição: O Caiçara – bolinho de barreado, maionese de banana da terra defumada, crispy de banana servido pão de erva mate feito com fermentação natural. Acompanha crispy de banana.

Rua: Visconde do Rio Branco 870, Mercês. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30 às 11h30. @araugastrobar e @buenaonda_ocozinheiro

****

BARBARAN

Descrição: “Gloria à Ucrania”: Bolinho de carne, requeijão (ricota) com nata, farofa de Cracóvia, raiz forte com beterraba e pepino azedo servido no pão francês.

Alameda: Augusto Stellfeld 799, Centro. Funcionamento: Terça e quarta das 18h às 23h30. Quinta das 17h30 à 23h30. Sexta das 17h 00h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

BARBARELLA BAKERY

Descrição: “Barbarella” – bolinho de carne bovina, queijo muçarela, molho sugo, fonduta de gorgonzola, manjericão, servido no pão baguete ou francês especial da casa.

Endereço: Rua Comendador Araújo, 795 – Batel. Funcionamento: Todos os dias das 08h às 23h. @barbarellabakerycwb

****

BOM SCOTCH

Descrição: Bolinho de carne bovina, bacon, queijo muçarela derretido, alface, tomate, maionese de alho artesanal, servido no pão francês. Acompanha batatas fritas

Rua: Morretes, 347 -Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h às 01h. Domingo e feriado 16h à 0h. @bomscotch

****

BURGER BEAST – ARENA

Descrição: Bolinho bovino de Angus empanado com panko, cebola crispy, sunomono, maionese artesanal servido no pão brioche.

Rua: Brasílio Itiberê, 3175 – Água Verde. Funcionamento: Segunda a sexta das 11h30 às 14h @burgerbeast_cwb

Feiras Livres – dias da semana: Terça: feira do Batel – Quarta: feira Rio Mizuno – Jardim das Américas – Quinta: feira Zumbi dos Palmares – Pinheirinho – Sexta: feira do Cassiopéia – Boa Vista Funcionamento: das 17h às 21h. @burgerbeast_cwb

****

BURGUER BAR – JUVEVÊ E XAXIM

Descrição: Três de bolinho de carne bovina, maionese especial de alho negro, cebola crocante artesanal, servido no pão d’água. Acompanha maionese Burguer Bar.

Rua: Rua Constantino Marochi, 554- Juvevê. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

Rua: Francisco Derosso, 1095 – Loja 03 – Xaxim. Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h @burguer.bar

****

CANABENTA – ITUPAVA

Descrição: Bolinho de carne bovina, maionese especial da casa, queijo muçarela e vinagrete de mimosa, servido no pão d’água.

Rua: Itupava, 1431 – Alto da XV. Funcionamento: Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 22h. @canabenta

****

CAPI BAR

Descrição: Bolinho de carne bovina, queijo muçarela, maionese de gorgonzola artesanal, servido no pão d’água.

Rua: Guaianazes, 540 – Vila Izabel. Funcionamento: Terça a Sábado das 11h30 às 23h. @capibarrestobar

****

CHAMAA GASTROBAR

Descrição: Três bolinhos de carne bovina, vinagrete, maionese especial da casa, fondue de três queijos, servido no pão crocante.

Avenida: Brasília, 6383 – Novo Mundo. Funcionamento: Terça a quinta das 18h às 22h30. Sexta e sábado das 18h às 23h30. @chamaaagastrobar

****

CHARLES BURGUER

Descrição: Bolinho de carne bovina, molho de tomate parmegiana, queijo muçarela, cebola crocante, molho especial da casa, servido no pão d’água. Acompanha batatas chips.

Avenida: Candido Hartmann, 392 – Mercês. Funcionamento: Todos os dias das 17h à 00h. @charles_burguer

****

DA BÉRE BAR

Descrição: Bolinho de carne bovina, molho de tomate picante, queijo muçarela, picles de cebola roxa, agrião e gremolata. Acompanha chips de batata doce.

Avenida: Manoel Ribas, 5966 – Loja 01 – Santa Felicidade. Funcionamento: Todos os dias das 15h às 23h. @daberebar

****

DR. COSTILLA – Arena

Descrição: Bolinho com blend de costela bovina, maionese defumada da casa sem lactose, servido no pão cervejinha crocante. Acompanha batatas chips.

Rua: Buenos Aires, 1160 Loja 02 – Arena – Água Verde Funcionamento: Terça a domingo das 11h às 22h. @drcostilla_

****

ESSEN BIERGARTEN

Descrição: Pão crocante com bolinho de eisbein defumado (joelho de porco), chucrute, relish de pepino, rúcula e maionese artesanal.

Rua: José Saboia Cortes, 358 – Centro Cívico. Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 23h. Sábado das 11h30 às 23h. Domingo 11h30 as 18h. @essenbiergarten

****

JANAÍNO VEGAN – LARGO DA ORDEM

Descrição: Vegano – Bolinho de grão de bico ou proteína de soja, maionese vegana artesanal de ervas, queijo cremoso vegano, tomate assado, servido no pão d’água.

Rua: Dr. Claudino Santos, 116 – Centro. Funcionamento: Quinta e sexta das 17 às 23h30. Sábado e domingo de 12h às 23h. @janaíno.vegan

Rua: São Francisco, 50 – Centro. Funcionamento: Quinta a domingo das 17h às 23h. @janaíno.vegan

****

MEIA BOCA – Comida de Balcão

DESCRIÇÃO: Pão com bolinho a la parmegiana; bolinho de carne, queijo derretido, molho ao sugo, batata frita dentro do pão, finalizado com parmesão e cheiro verde.

Ou

Pão com bolinho com opção de complementos: com queijo cheddar e cebola chapeada

Alameda: Prudente de Moraes, 865 – Mercês Funcionamento: Terça a sábado de 18h às 22h30. @omeiaboca

****

MERCEARIA FANTINATO

Descrição: bolinho de carne com temperos da casa no pão francês, com cheiro verde e vinagrete da casa.

Endereço: Rua Mateus Leme, 2553 – Bom Retiro. Funcionamento: Segunda a sábado das 16h às 20h.@meerceariafantinato

****

NINKI PASTELARIA – Mercado Municipal

Descrição: Bolinho de carne com temperos especiais, queijo muçarela, cebolinha, salsinha, calabresa, bacon, alho poró, tomate, alface, cebola, molho especial da casa, servido no pão francês. Acompanha fritas e molhos especiais.

Avenida: Sete de Setembro, 1865 – Box 205 – Mercado Municipal – Centro. Funcionamento: Terça a sábado das 8h às 18h. Domingo das 8h às 13h. @ninkipastelaria

****

NOSSO BOTECO

Descrição: Pão com bolinho de Barreado: Bolinho de carne tradicional recheado de barreado, fatias de bacon, acompanhado de banana quente na frigideira.

Rua: Rua Vicente Ciccarino, 669 – Boa Vista. Funcionamento: Terça a sexta das 16h às 22h. Sábado das 12h às 18h. @nossoboteco_curitiba

****

PANIFICADORA AQUARIUS

Descrição: Bolinho de carne bovina, maionese de lemon pepper, cebola roxa, alface, queijo prato, servido no pão d’água. Acompanha batatas fritas.

Avenida: Prefeito Erasto Gaertner. 363 – Bacacheri. Funcionamento: 24 horas. @aquariuscuritiba

****

QUERMESSE – BOM RETIRO E ECOVILLE

Descrição: Pão d´agua crocante, bolinho de carne bovina temperado, queijo muçarela derretido, aioli, fatia de bacon crocante, ovo caipira com gema mole e páprica picante.

Rua: Carlos Pioli,513 – Bom Retiro. Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado das 11h30h à 01h. Domingo das 11h30 às 23h. @barquermesse

Rua: João Falarz, 1251 – Mossunguê(Ecoville) Funcionamento: Terça a sexta das 17h à 00h. Sábado das 11h30h às 01. Domingo das 11h30 às 22h. @barquermesse_ecoville

****

RESTAURANTE IMPERIAL

Descrição: bolinho de carne bovina, maionese tradicional ou de alho ambas artesanais, queijo muçarela e provolone gratinados, servido no pão d’água da tradicional ‘Panificadora Camponesa’. Acompanha vinagrete e cheiro verde.

Rua: José Loureiro,111 – Sobreloja- Centro. Funcionamento para happy hour: terça a sexta das 18h às 22h30h. @restauranteimperial1966

****

SALLUMER – Centro Civico

Descrição: bolinho de carne suína com queijo gorgonzola, geleia de bacon, vinagrete e queijo prato, servido no pão d’água. Rua: José Saboia Cortez, 153 – Centro Cívico. Funcionamento: Quarta a sexta das 12 às 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 22h. @sallumertpco

****

SILZEUS BAR

Descrição: bolinho de carne bovina de 200g, queijo cheddar, bacon tostado, queijo provolone, muçarela argentina, barbecue, tomate, maionese verde da casa, servido no pão francês.

Avenida Via Venetto, 500 -Santa Felicidade. Funcionamento: segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 12h às 23h30h. @silzeus_bar

****

TRATTORIA DALLARMI

Descrição: Pão com Bolinho Siciliano – três unidades de bolinho de carne, maionese artesanal de pimenta rosa, queijo muçarela derretido, tomate seco artesanal, molho pesto de salsinha da casa, servido no panuozzo de fermentação natural.

Rua: Margarida Dallarmi, 120 – Santa Felicidade. Funcionamento: Quarta a sábado das 18h às 22h. @trattoriadallarmi

****

UKRA BAR

Descrição: bolinho de carne bem temperado, exótica combinação de mostarda e mel, picles agridoce, tomate e cheddar servido no pão brioche.

Rua Pará, 1079 – Água Verde – (Anexo ao Clube Poltava) Funcionamento: Terça a sexta das 18h30 à 0h. Sábado das 12h à 0h @ukra.bar