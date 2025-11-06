Mulher morre e criança fica ferida em colisão entre ônibus e carro de aplicativo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo de Curitiba e um carro de aplicativo resultou na morte de uma passageira na tarde desta quinta-feira (06/11). A colisão aconteceu por volta das 14h35, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Rebouças.

Conforme nota divulgada pela prefeitura, a empresa Redentor e dados registrados pela Urbanização de Curitiba (Urbs) relatam que o ônibus da linha 607-Colombo/CIC colidiu transversalmente com um HB20 branco. As primeiras investigações apontam que o veículo de aplicativo teria realizado uma conversão proibida, provocando o acidente.

No momento da colisão, o carro transportava uma mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, e uma criança de seis anos, que foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital do Trabalhador.

O condutor do HB20 recebeu atendimento médico ainda no local do acidente e foi liberado em seguida. Já o motorista do ônibus não se feriu.

Equipes do SIATE, BPTran e da Guarda Municipal foram acionadas para prestar atendimento, e fiscais da Urbs também compareceram ao local. Apesar da gravidade do acidente, não houve necessidade de bloqueio da via.

Ainda conforme nota da Urbs, as causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.