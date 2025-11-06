Vítimas de maus-tratos, seis cavalos são resgatados na RMC e podem ser adotados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta quinta-feira (06/11), as ruas dos bairros Guatupê e Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), receberam uma operação de fiscalização que resultou no resgate de seis cavalos. A ação foi realizada por equipes do Departamento de Defesa e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em parceria com a Guarda Municipal Ambiental.

O cenário encontrado pelas equipes era preocupante: alguns animais perambulavam soltos em vias de tráfego intenso, representando sério risco de acidentes tanto para motoristas quanto para os próprios equinos. Outros estavam amarrados em calçadas, sem acesso adequado a água fresca, alimento ou abrigo, além de permanecerem em áreas com pastagem insuficiente ou imprópria.

A situação configura infração segundo o Código de Saúde Lei n.º 35/1991 – Decreto nº 020/1992, que proíbe expressamente a criação e manutenção de animais de grande porte em áreas urbanas. A legislação considera que essa prática não apenas coloca em risco a segurança da população, mas também compromete significativamente o bem-estar dos animais.

Foto: Prefeitura de São José dos Pinhais Foto: Prefeitura de São José dos Pinhais

Após o resgate, os cavalos foram encaminhados para um local seguro, onde recebem atenção veterinária, incluindo avaliação clínica, testes de anemia e mormo, além de alimentação balanceada, vermífugos e acompanhamento contínuo de saúde.

Os tutores identificados durante a operação foram notificados e deverão comparecer à Semma para dar explicações sobre as condições de guarda e manejo dos animais. A Secretaria enfatiza que todos serão autuados conforme a legislação, pois manter animais de grande porte soltos ou em condições inadequadas é considerado infração administrativa e maus-tratos.

Adoção de cavalos resgatados em São José dos Pinhais

A Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Pinhais mantém um programa permanente de adoção de cavalos resgatados. Os animais disponíveis foram encontrados em condições precárias, como soltos em vias públicas, abandonados ou vítimas de maus-tratos.

Pessoas interessadas em adotar podem realizar o cadastro on-line. Todos os potenciais tutores passam por avaliação técnica, procedimento que visa garantir que os animais sejam encaminhados a locais seguros e adequados ao bem-estar.