Orquestra Sinfônica do Paraná leva música clássica gratuita para RMC

Já imaginou escutar ao vivo o som imponente de uma orquestra sinfônica completa? Em novembro, essa experiência transformadora estará ao alcance dos moradores da Lapa e de Campo Largo, quando a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) chega a essas cidades com concertos gratuitos.

Os espetáculos integram o projeto “Guaíra para Todos“, uma iniciativa que quebra as paredes do Teatro Guaíra e democratiza o acesso à cultura produzida no Paraná. A ideia é simples e poderosa: levar produções de qualidade para fora da capital, formando novos públicos e valorizando os artistas locais.

Na Lapa, o concerto acontece no dia 13 (quinta-feira), às 19h, no cenário histórico do Santuário São Benedito. Já em Campo Largo, a apresentação será no dia 19 (quarta-feira), também às 19h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade.

“É muito bom sair de dentro do teatro e levar a música até lugares onde muitas pessoas nunca ouviram uma orquestra ao vivo”, afirma Brasolim. “Muitas vezes, no final do concerto, alguém vem me dizer que é a primeira vez que ouve uma orquestra ao vivo, só conhecia pela televisão ou pelo celular. E isso me emociona muito.”

O maestro convidado Alexandre Brasolim, que estará à frente da OSP, destaca ainda o impacto dessas apresentações na formação de novos talentos e apreciadores. “É muito importante que a Orquestra Sinfônica do Paraná chegue até as pessoas, porque ela é uma orquestra de todos. Esse contato inspira jovens que estão estudando instrumentos e também emociona pessoas mais velhas que, às vezes, passam a vida sem ter tido essa experiência ao vivo.”

Composições clássicas

O público terá a oportunidade de mergulhar nas composições de quatro gigantes da música clássica: Händel, Haydn, Beethoven e Mozart. A apresentação começa com a festiva “Música Aquática” de Händel, criada originalmente para animar celebrações da realeza inglesa em passeios de barco pelo Tâmisa – imagine só!

Na sequência, a orquestra interpreta a abertura da ópera “Armida”, de Haydn, seguida pela poderosa abertura de “As Criaturas de Prometeu”, de Beethoven. Para fechar com chave de ouro, a Sinfonia nº 35 “Haffner”, uma das obras mais vibrantes e conhecidas de Mozart.

Para quem ama música ou está curioso para viver essa experiência, é bom ficar atento às informações práticas. Na Lapa, não haverá distribuição prévia de ingressos – os 656 lugares do Santuário serão ocupados por ordem de chegada. Já em Campo Largo, os ingressos gratuitos começam a ser distribuídos a partir de sábado (08/11) em três pontos: Casa Paroquial, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Casa da Cultura.

O que torna o programa ainda mais especial é a conexão histórica entre três dos compositores apresentados. “Haydn foi mentor de Mozart e professor de Beethoven, então quando a gente ouve no mesmo programa a música desses três compositores, o ouvinte consegue perceber pequenas nuances de composição iguais, que eles herdaram de Haydn”, explica Alexandre Brasolim. “É claro, Mozart colocou o seu ‘tempero’, e depois Beethoven fez a música crescer mais ainda em harmonia, orquestração e dinâmica. São compositores muito importantes para a música orquestral”, completou o maestro.

A classificação indicativa é de 12 anos para ambos os concertos.