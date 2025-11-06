Estudante de 12 anos morre atingido por trave em quadra esportiva no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma criança de 12 anos morreu nesta quinta-feira (06/11) após ser atingida por uma trave em uma quadra esportiva municipal em Ibema, região Oeste do Paraná. O acidente aconteceu nas proximidades do Colégio Estadual José de Anchieta.

Conforme nota divulgada pelo Governo do Paraná, o menino era estudante da rede estadual. A quadra onde ocorreu o acidente é utilizada para as Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE) oferecidas pela rede estadual de ensino.

Segundo a nota, a tragédia aconteceu após o término da aula regular da manhã, quando o estudante permaneceu no local participando de uma atividade conduzida por monitores do município.

O jovem foi socorrido. Ele foi levado de ambulância a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos causados pela queda da trave.

Uma equipe de psicólogos e assistentes sociais do Núcleo Regional de Educação de Cascavel foi mobilizada. Os profissionais conversaram com os pais do estudante e estão prestando apoio aos familiares, à direção escolar, colegas e professores.

O governo informou que como medida de acolhimento à comunidade escolar, as aulas foram suspensas até a próxima segunda-feira (10/11).