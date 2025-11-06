Operação Fura-Catraca prende 37 pessoas por não pagar passagem em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (06/11), a linha Alferes Poli, que realiza o trajeto da Praça Rui Barbosa até a Avenida da República, no Parolin, em Curitiba, foi alvo de uma operação que resultou na prisão em flagrante de 37 pessoas que não pagaram a passagem de ônibus.

A 6ª Operação Fura-Catraca, realizada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, por meio do Departamento de Inteligência (DTI), surpreendeu os passageiros que embarcaram sem pagar na Praça Rui Barbosa. Poucos metros depois, quando o ônibus entrou na canaleta da Rua Alferes Poli, a operação foi concluída.

Os detidos foram encaminhados ao 1° Distrito Policial e responderão pelo crime previsto no Artigo 176 do Código Penal, que pune com detenção ou multa quem utiliza transporte sem pagar.

Com os flagrantes desta quinta-feira, as operações de 2025 somam 76 menores apreendidos e 65 adultos presos.

A operação teve participação da Patrulha de Proteção ao Transporte Coletivo, o Grupo de Operações Especiais (GOE), o Grupo de Operações com Cães (GOC), a Guarda Municipal de Curitiba, a Polícia Civil e fiscais da Urbs.

Além da fiscalização, a Urbs iniciou a instalação de barreiras físicas contra os fura-catracas em 62 estações-tubo da cidade. As estruturas de aço visam impedir a entrada irregular de passageiros nos ônibus e reduzir os prejuízos ao sistema de transporte público, que já alcançaram a marca de R$ 7,5 milhões neste ano.