Transferência direta de créditos do Nota Paraná para o IPVA é suspensa; entenda

A opção que permite a transferência de créditos do Nota Paraná direto para o pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 está suspensa. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), a mudança faz parte de uma melhoria no sistema e não impacta no dinheiro que volta para os contribuintes.

Além da indisponibilidade do desconto direto no IPVA, outra mudança no programa é a possibilidade de transferir os créditos para a conta corrente ou poupança a partir de R$ 5. Antes, os consumidores precisavam acumular R$ 25 no Nota Paraná para poder retirar o dinheiro.

Portanto, a Sefa afirma que os consumidores podem continuar usando o dinheiro do Nota Paraná para pagar parte do IPVA. O que muda é que a opção dentro do aplicativo para a transferência direta fica indisponível e o participante do programa deverá transferir o dinheiro para a própria conta.

Auditora fiscal da Receita Estadual do Paraná, Marta Gambini diz que a mudança ocorre pela baixa procura pela opção de usar no pagamento do imposto do ano seguinte. “Desde que essa opção está disponível para os usuários nós estamos percebendo que menos proprietários de veículos fazem esse tipo de transferência para o IPVA. No último exercício apenas 1% dos proprietários de veículos utilizaram a opção de transferir para o exercício seguinte. Nós queremos melhorar o sistema para que as pessoas utilizem mais essa função”.

Conforme dados da Sefa, o número de pedidos caiu ao longo dos anos. Em 2024 foram realizados cerca de 71 mil pedidos de transferência de créditos do Nota Paraná para o pagamento do IPVA 2025 — número que corresponde a cerca de 1,6% de toda frota do estado. Já em 2023 e 2022 foram 87.306 e 115.154 pedidos, respectivamente.