Casa Curitibana ajuda a zerar a entrada da casa própria

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sonho da casa própria está se tornando realidade para famílias que esperam na fila da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab). Nesta quinta-feira (06/11), novos beneficiados estiveram na sede da companhia para escolher seus futuros apartamentos no Residencial Campobello, em construção no Campo de Santana. Até o momento, 83 famílias já garantiram seu imóvel neste empreendimento.

O mecânico Fabrício Ribeiro, de 23 anos, é um dos contemplados. Conseguiu seu primeiro imóvel somando os subsídios do Casa Curitibana com os do Casa Fácil Paraná, totalizando R$ 30 mil em benefícios para custear a entrada. Atualmente, ele mora com os pais e comemora a conquista da independência.

“Os subsídios do programa foram muito importantes. Junto com meu Fundo de Garantia, consegui zerar a entrada. As prestações ficaram acessíveis, agora é esperar a conclusão das obras para começar essa nova etapa”, contou, animado.

+ Leia mais Bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal neste sábado em Curitiba

Com o Casa Curitibana, famílias com renda máxima de até 4 salários mínimos podem somar os benefícios municipais, os subsídios do Casa Fácil Paraná e do Minha Casa Minha Vida, chegando a até R$ 90 mil para custear a entrada.

Mas atenção: o valor total dos benefícios varia de acordo com alguns fatores como idade, renda e composição familiar. Por isso, cada caso é único.

Depois dos 60 anos, ainda mais vantajoso

E para quem já passou dos 60 anos, o programa pode ser ainda mais vantajoso, como comprova a história da aposentada Márcia do Rocio Paz, de 63 anos. Ela conseguiu um subsídio de R$ 90 mil para abater da entrada e fechou a compra do apartamento com prestações bem menores do que o valor do aluguel que paga atualmente.

“Em toda a minha vida, nunca tive condições de comprar um imóvel. Agora, aos 63 anos, ter essa oportunidade é muito emocionante. Pagar aluguel é pesado, mas graças aos benefícios do programa estou realizando esse sonho”, relatou Márcia.

Como ter acesso ao programa

Para ter acesso às vantagens do Casa Curitibana, você precisa ter inscrição ativa na fila da Cohab. O cadastro pode ser feito presencialmente nas Ruas da Cidadania (com agendamento pelo Agenda Online) ou digitalmente no site da Cohab Curitiba.

O Casa Curitibana não para por aí. Além do Residencial Campobello, que terá 368 apartamentos em parceria com a construtora MRV, nas próximas semanas o programa oferecerá outra opção de empreendimento no bairro Uberaba.

“Nosso programa ajuda os inscritos a superar a principal dificuldade na busca pela casa própria, que é o pagamento da entrada. Também oferecemos isenção de impostos para garantir uma economia a mais. Para quem sonha com a casa própria, a inscrição é simples e sem burocracia”, explica o presidente da Cohab, André Baú.