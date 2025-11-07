Bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal neste sábado em Curitiba

Neste sábado (08/11) acontece a 8.ª edição do tradicional Bazar Solidário da CRENVI, com produtos apreendidos pela Receita Federal. O evento acontece no bairro Bacacheri, em Curitiba, e terá mais de 4 mil itens novos à venda, entre eles eletroeletrônicos como tablets, smartphones, drones, videogames, perfumes, cosméticos, calçados e vestuário. Todos os itens serão comercializados a preços mais acessíveis do que os praticados no mercado.

Este ano, a Receita Federal destinou ao bazar da CRENVI (Casa de Recuperação Nova Vida) um lote com oportunidades bastante atraentes: smartphones a partir de R$ 460,00, robôs aspiradores a partir de R$ 650,00, perfumes importados de diversas marcas. Além disso, estarão à venda videogames Xbox, drones, fones de ouvido, tablets e outros eletrônicos.

Thiago Massolin, gerente administrativo e responsável técnico da CRENVI, afirma que a oitava edição do bazar é uma oportunidade para quem quer comprar bons produtos e ainda economizar. “É um evento que acontece a cada dois anos aqui na Crenvi e sempre tem muitas novidades, principalmente para quem busca produtos tecnológicos”, explica.

Além dos eletrônicos, o público encontrará uma variedade de roupas e acessórios – como camisetas, jaquetas, roupas íntimas –, além de produtos de perfumaria (cremes, perfumes e desodorantes), brinquedos, malas e mochilas.

O bazar acontece neste sábado, das 8h às 17h. A entrada será 1kg de alimento não perecível – que será destinado às ações sociais da entidade – e o acesso será por senhas que serão distribuídas a partir das 7h, na Rua Amazonas de Souza Azevedo, 508, no Bacacheri.

Toda renda arrecadada será revertida para subsidiar as ações da CRENVI, que atua no acolhimento e recuperação de adultos em situação de vulnerabilidade social causada pelo uso de drogas. “Mais que a relação de compra e venda, o bazar é uma forma de solidariedade. O bazar garante recursos para tratamento, abrigo e reintegração social. Quem compra ajuda a salvar histórias, reconstruir famílias e fortalecer a rede de cuidado que a Crenvi oferece há décadas”, reforça Massolin.

Na última edição do bazar da CRENVI, em 2023, cerca de 800 pessoas compareceram ao evento e mais de 3.000 mil produtos foram comercializados. É necessário apresentar documento com CPF no momento da compra. As formas de pagamento disponíveis são dinheiro, débito ou crédito (em até 3 parcelas).

História

A Casa de Recuperação Nova Vida (CRENVI) é uma instituição sem fins lucrativos que atua há 48 anos no Paraná no tratamento de pessoas com transtornos relacionados à dependência de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas). A CRENVI já atendeu mais de 25 mil pessoas entre 18 e 59 anos, além de oferecer suporte às famílias.

Também mantém abrigo institucional em Curitiba para população em situação de rua com histórico de dependência química, promovendo reintegração social, acompanhamento psicossocial, fortalecimento de vínculos, capacitação e inserção no mercado de trabalho.

