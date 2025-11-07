Evento em Curitiba une arte, música e protagonismo feminino neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Este domingo (09/11) promete ser especial para quem curte arte independente em Curitiba. A Casa de Pandora será palco do evento “Fecha com as GURIAZ!”, que celebra o lançamento das edições #3 e #4 das zines do coletivo – tipo revista de pequeno formato e não comercial -, reunindo música, artes visuais e atmosfera de coletividade feminina.

O GURIAZ! nasceu como um projeto de TCC da faculdade de Design da Universidade Positivo (UP) e se transformou em um coletivo de produção independente que dá visibilidade ao talento das mulheres na cena musical alternativa curitibana, utilizando zines e colagens como forma de expressão.

A programação musical inclui apresentações acústicas da banda Demos e de Geovanna Fleur, além de uma discotecagem especial comandada por Jen Moreira. Para os apaixonados por publicações independentes, o evento contará com uma feira de arte e impressos, reunindo projetos como a Zine Gororoba, o fanzine de artes da UTFPR e a Encrenca, selo independente de quadrinhos produzidos por mulheres e pessoas trans.

Foto: Divulgação

A festa vai além com microfone aberto para quem quiser mostrar talento, um bingo organizado em parceria com a Casa de Pandora e uma oficina de zine voltada especialmente para crianças e adolescentes. Também não faltarão opções de comidas e bebidas para completar a experiência.

Quem comparecer fantasiado de mulheres ou pessoas não binárias que são ícones da música receberá brindes exclusivos e poderá participar de um concurso especial.

Sobre as artistas

A Demos é uma banda curitibana de rock alternativo e pop punk autoral, formada em 2023. Misturando a energia de Green Day, a intensidade da Olivia Rodrigo e o groove de Red Hot Chili Peppers com a leveza d’O Grilo.

Geovanna Fleur é uma cantora, compositora e produtora curitibana de indie pop, conhecida pelo EP Tears of Everything e sua direção criativa em videoclipes. Semifinalista do Prêmio Profissionais da Música 2024 e convidada do projeto BA em Música da Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Fleur também atuou como produtora dos próprios shows em palcos reconhecidos da capital paranaense, como o Teatro Paiol e o SESC – Paço da Liberdade, além de produzir o festival acústico Lamparina Sound. Com 2 EPs e diversos singles lançados.

Jen Moreira, curitibana, 27 anos, transita pela cena desde 2016 entre exposições, organizações de eventos, produção cultural e curadorias com o que faz a cena alternativa pulsar e esquentar as noites frias da capital paranaense. Ela promete mergulhar no trabalho de gurias, NBs e artistes dissidentes que fazem barulhos em todos os ritmos: desde quem abriu caminho até quem se movimenta na cena atual.

Serviço

Fecha com as GURIAZ!

Quando: Domingo (9), das 14h às 20h

Onde: Casa de Pandora, na Rua Martim Afonso, 524 – São Francisco, Curitiba

Quanto: R$ 10. Crianças de até 10 anos pagam R$ 5. Entrada pode ser comprada na hora ou pelo Pixta.me. Na compra antecipada, dois ingressos saem por R$ 15

Inscrição para oficina de crianças e adolescentes

Classificação etária: Entrada de menores de 18 liberada apenas com responsável