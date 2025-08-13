Encontro Moda Circular reúne mais de 30 expositores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No fim de semana

Curitiba receberá a 10ª edição do Encontro Moda Circular no próximo sábado (16) e domingo (17). O evento reunirá mais de 30 expositores de marcas locais e brechós, em um espaço de 2.600m². A entrada e estacionamento coberto serão gratuitos.

O encontro, que será das 10 horas às 16 horas, também contará com artesanatos, doces gourmet, peças novas, seminovas e usadas com moda feminina, masculina e infantil.

Os primeiros visitantes ganharão brindes exclusivos, como ecobags, cupons de desconto e prêmios especiais.

O evento nasceu do Projeto Social Câmbio do Bem, criado por Vicky Chaves, de 25 anos, que há mais de quatro anos transforma vidros recicláveis em solidariedade. A iniciativa já arrecadou toneladas de vidro, revertendo em alimentos, cobertores e itens essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o tempo, o projeto passou a receber também doações de roupas e foi dessa ideia que nasceu o Encontro Moda Circular, unindo moda e solidariedade em um só lugar.

Nesta edição, o público também poderá aproveitar foodtrucks variados com açaí, churros, espetinhos, chopp artesanal, pastel e crepe. Além do queridinho do momento: o famoso Morango do Amor com preço fixo de R$12.

Encontro Moda Circular em Curitiba

📍 Local: Rua Brigadeiro Franco, 400 – Mercês, Curitiba

📅 Datas: 16 e 17 de agosto

⏰ Horário: 10h às 16h

🎟️ Entrada gratuita

🅿️ Estacionamento coberto e gratuito