Corrida gratuita percorre patrimônios culturais de Curitiba nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira (13), um treino coletivo de corrida percorrerá alguns dos principais patrimônios culturais de Curitiba. A atividade é gratuita e aberta a qualquer pessoa, independentemente da experiência ou do ritmo de corrida. Para participar, basta se inscrever pelo formulário on-line.

O percurso de 7 quilômetros inclui patrimônios pertencentes ao Estado e ao município, com largada na Casa Gomm, sede da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC), no bairro Bigorrilho. Entre os pontos do trajeto estão os seguintes:

Casa Gomm e bosque;

e bosque; Rua XV de Novembro , no trecho tombado entre as praças Osório e Santos Andrade;

, no trecho tombado entre as praças Osório e Santos Andrade; Secretaria de Estado da Cultura (Antigo Gimnásio Paranaense), na rua Ébano Pereira, nº 240;

(Antigo Gimnásio Paranaense), na rua Ébano Pereira, nº 240; Mercearia Viana , responsável pela Broa de Centeio que virou patrimônio, na rua Cândido Lopes, nº 38;

, responsável pela Broa de Centeio que virou patrimônio, na rua Cândido Lopes, nº 38; Praça Tiradentes , onde estão as árvores gameleiras;

, onde estão as árvores gameleiras; Igreja da Ordem , na rua Mateus Leme, nº 1, e Feira do Largo da Ordem ;

, na rua Mateus Leme, nº 1, e ; Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito , onde acontecem as rodas de capoeira, na rua Trajano Reis, nº 14;

, onde acontecem as rodas de capoeira, na rua Trajano Reis, nº 14; Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio , na rua Desembargador Clotário Portugal, nº 274;

, na rua Desembargador Clotário Portugal, nº 274; Museu Paranaense , na rua Kellers, nº 289;

, na rua Kellers, nº 289; Praça João Cândido.

Percurso da corrida no mapa. Imagem: Divulgação.

A ação é realizada em parceria com o grupo independente de corrida de rua High Pace Runners e integra a programação da Semana do Patrimônio Cultural, promovida pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC). No domingo (17), encerrando as atividades, será realizado um pedal pelos patrimônios culturais da cidade.

Serviço

Corre de Quarta – Edição especial Patrimônio Cultural de Curitiba

Data: quarta-feira (13)

Horário: às 19h, com saída às 20h

Início do trajeto: Casa Gomm, na rua Bruno Filgueira, nº 850, no bairro Batel

Inscrições via formulário on-line