Centro de Curitiba recebe evento com 20 brechós e peças a partir de R$ 10

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (14), a Rua 24 Horas, no Centro de Curitiba, recebe o evento Garimpa/CWB, que reunirá 20 brechós com opções de roupas, acessórios e calçados a partir de R$ 10, além de itens de colecionadores. A feira acontece das 10h às 16h e também contará com a participação de um DJ.

Fundada em 12 de setembro de 1991 por Jaime Lerner, esta será a primeira vez que o ponto turístico sedia o evento. Segundo a organização, a expectativa é de que entre 1,5 mil e 2 mil pessoas passem pelo local.

Atrações da Rua 24 Horas após revitalização

Após passar por uma revitalização em 2011, o espaço passou a abrigar uma variedade de opções gastronômicas e lojas de diferentes segmentos, como roupas, lembranças, decoração, perfumaria e eletrônicos, somando 20 estabelecimentos comerciais.

+ Leia mais Nova casa de humor em Curitiba estreia com estrelas da comédia local

A Rua 24 Horas também é o ponto inicial da Linha Turismo, que percorre 26 dos principais atrativos da cidade. O embarque acontece na Rua Visconde de Nácar, com ônibus circulando a cada 30 minutos, das 8h30 às 17h30.

Serviço – Garimpa/CWB

Data: 14 de junho (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Local: Rua 24 Horas, localizada na rua Visconde de Nácar, s/n, no bairro Centro