Encontro de moda circular reúne 15 expositores em Curitiba neste fim de semana

Neste sábado (14) e domingo (15) acontecerá a 8ª Edição do Encontro Moda Circular, no bairro Mercês, em Curitiba. A iniciativa que une sustentabilidade e solidariedade será das 10 horas às 16 horas. Serão 15 expositores no evento, com roupas e acessórios a preços acessíveis.

O evento é fruto do Projeto Social Câmbio do Bem, criado há mais de quatro anos. A ação teve início com a coleta de vidros, que são trocados por alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social em Curitiba e na Região Metropolitana (RMC). Com o tempo, passou a incluir a arrecadação de roupas, o que deu origem ao Encontro Moda Circular.

O principal objetivo da ação é promover o consumo consciente, incentivando o reaproveitamento de peças novas, seminovas e usadas, reduzindo o descarte têxtil e a necessidade de produção de roupas novas.

Todo o valor arrecadado no evento será revertido para a compra de alimentos, cobertores e outros itens que serão distribuídos a instituições sociais e famílias em situação de risco.

A 8ª Edição do Encontro Moda Circular terá edição especial de Festa Junina, com comidas juninas tradicionais e entrada gratuita.

Serviço

Entrada gratuita Datas: 14 e 15 de junho

Horário: das 10 horas às 16 horas

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 400 – Mercês, Curitiba

Estacionamento gratuito